Bezsákolt kiskutyákat találtak egy újpalotai pláza előtt parkoló autóban

Indítványozták, hogy a bíróság zárja ki a vádlottat a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség egy 49 éves férfival szemben, aki 2019 augusztusában addig ütötte és rugdalta ismerősét, amíg az a bántalmazás következtében életét vesztette. Az ügyészség közleményében az írja: a vádirat szerint az elkövető a sértettel együtt egy balatonfűzfői ház külön bejáratú, egy szobás lakrészében szívességi lakáshasználóként lakott. Miután mindketten rendszeresen fogyasztottak alkoholt, ittasságuk és a ház körüli munkák elvégzése miatt többször vitatkoztak egymással. 2019. augusztus 22-én délelőtt is a háznál dolgoztak, amikor a sértett elment otthonról, a városban kéregetett, a pénzből pedig italt vett magának, melytől a kora délutáni órákra leittasodott. Időközben a vádlott is távol volt, hogy benzint vásároljon, ám hazatérve látta, hogy a sértett a munkák megkezdése helyett ittasan fekszik. A férfi ezen felháborodott, és a súlyosan ittas, emiatt védekezésre képtelen sértettet ököllel, majd egy faléccel testszerte ütni kezdte, és az ágy végéről a szőnyegre lökte. Ezt követően is folytatta a földön fekvő férfi bántalmazását, ütötte, taposta, végül a bejárati ajtó elé húzta, ahol tovább ütlegelte. A rendkívüli brutalitással elkövetett, mintegy 30 percen át tartó bántalmazást követően a férfi azt a látszatot akarta kelteni, hogy a sértettet baleset érte, ezért a hátsó fészerbe vonszolta. A vádlott ezek után a szomszédban dolgozó férfitól kért segítséget azzal, hogy a sértett eszméletlenül fekszik. A szomszéd értesítette a mentőszolgálatot, azonban a rövid időn belül kiérkező mentősök a sikertelen újraélesztést követően már csak a férfi halálát tudták megállapítani. A mentőszolgálat munkatársai észlelték a sértett bántalmazásból eredő súlyos sérüléseit, melyekkel szemben a vádlott arra hivatkozott, hogy a fészer teteje esett rá a férfira. Az ügyészség vádiratában a visszaesőnek minősülő elkövetővel szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta az ügyben ítélkező Veszprémi Törvényszéknek azzal, hogy a bíróság a vádlottat a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből zárja ki.