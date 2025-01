A legaljasabb "unokás csalók" újabb áldozatokat szedtek (videó)

Az emberi lelemény határtalan abban, hogyan használja ki a másikat, és a számos szörnyűbbnél szörnyűbb bűntett közül is kitűnik az a fajta, amikor az amúgy legtisztább, legszebb, legemberibb érzésekkel élnek vissza a csalók. Ilyen, amikor balesetet mímelve az önzetlenül segítőt támadják meg, és nagyon ilyen az a csalássorozat, amikor unokájukért reszkető nagyszülőket csapnak be, a nagymamák, nagypapák pedig mindenüket hajlandók odaadni, hogy segítsenek. Az ilyen típusú bűntettek társadalmi károkozása is felmérhetetlen. Most Újpalotán fogtak el két nőt, aki kihasználta idős emberek szeretetét, félelmét, segítőkészségét.