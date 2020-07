Az olcsó magyar munkaerőt megeszi a robotizáció, hacsak

A járvány után átalakulnak a globális termelési láncok, s ennek a folyamatnak Magyarország és a régió is nyertese lehet – állítják a Coface elemezői.

A koronavírus járvány elsőként a Kína gazdaságot küldte padlóra, hisz a járvány kitörésekor először a távol-keleti ország gyárai álltak le, ami még a válság kiteljesedése előtt nullázta a globális partnereik termelését elsősorban az USA-ban és az EU országaiban. Már az év elején több hazai üzletember felvetette, hogy a vállalatvezetőknek okulniuk kell abból, hogy már a második-harmadik világjárvány indul el Kínából, s ez elég ok arra, hogy a hosszú beszállítási, ellátási láncok létjogosultságát felülvizsgálják. A Coface hitelbiztosító a napokban publikált elemzésében úgy látja, hogy Kína valószínűleg a járvány után sem veszíti el globális beszállítói pozícióját, de a járvány utóhatásaként megjelenő kockázatcsökkentő folyamat lehetőségeket teremthet a közép-kelet-európai országok számára is, hogy növeljék részesedésüket az ellátási láncokban. A francia elemzők szerint a részesedésszerzéshez komoly változásokra van szükség a régiónkban: ma a régió átlagos munkaerőköltsége még mindig fele-harmada a nyugat-európai átlagnak, ám ez a versenyelőny nem elegendő, ráadásul a kelet-európai gazdaságok termelékenysége is kívánnivalót hagy maga után. Ahhoz, hogy a globális ellátási láncok átalakulásából profitálni is tudjon a régió, a z elemzők szerint minőségi változásra van szükség, amit a robotizálásban jelöltek meg. A térség gazdaságai az elmúlt időszakban növelni tudták a termelékenységüket az automatizálás és robotizálás egyre szélesebb körű alkalmazásával, ám az ilyen befektetések fokozására van szükség a jövőben, akkor tudnának igazán sokat profitálni az ellátási láncok átalakításából. A robotizálás már most jelen van régió gazdaságban, hisz az autóipar révén jelentős az ágazat automatizálása, erre példaként Szlovákiát említi a tanulmány, ahol magasabb arányú a robotok használata, mint a német autóiparban. Csehországban a számítógépgyártásban és az elektronikai iparban olyan elterjedt a robotok alkalmazása, mint a Németországban vagy Franciaországban. Magyarországon a autóipari termelés mintegy hat százalékát állítják elő automatizált technológiákkal, ami szintén meghaladja a német átlagot. Ugyanakkor az Eurostat adatai szerint más ágazatokban – vegyipar, kohászat, gépgyártás vagy a logisztikai terén a magyar gazdaságban kisebb a robotizáció, mint a V4-ek többi tagállamában, vagyis, ha valóban ez jelenti a kiutat a régió számára, akkor a hazai ipar némileg lemaradt a még el sem kezdődött versenyben. A hitelbiztosító elemzői úgy látják, hogy az elektronikai cikkeket és alkatrészeket gyártó cégek, gépipari, vegyipari és szállítmányozással foglalkozó vállalatok térképére is felkerülhet a régió. Emellett az információtechnológiai szolgáltatásoknak is helyet adhat a közép-kelet-európai térség. Különösen, ha az érintett országok, köztük Magyarország fokozni tudja a digitalizáció fejlesztését célzó beruházásokat.