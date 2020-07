Több mint százmilliót költ arra a médiahatóság, hogy megtudja, milyen rádióadó zizeg a fülünkben

Kísérletekért fizet az NMHH - az autórádiókból, fülhallgatókból kiszűrődő zajokból azonosítanák, hogy melyik csatorna a kedvencünk.



Furcsa pályázati felhívást tett közzé a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a rádiós hallgatottságmérés egy egészen új formájának kifejlesztésére. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent kiírás szerint az NMHH 125 millió forintot szánna egy hallgatottsági adatok műszaki mérésének kísérleti tesztelésére, majd – ha az eredmények ígéretesek – a tömeges tesztelésre is.

Fellebbentik a zajfüggönyt

A rádióhallgatottság mérésének bevett módszere eddig a telefonos interjúkon és önbevalláson alapuló naplózás, a CATI volt (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing) - ebben az esetben viszont a gépek vallomására kíváncsi a Médiahatóság:

laboratóriumi körülmények között vizsgálnák, hogyan lehet mesterségesen generált zajfüggöny mögött is azonosítani különféle rádiós műsortartalmakat (zene, stúdió beszéd, élő közvetítés)

A készülékeknek négy zajszinten kell helytállniuk: a négyes ebben a besorolásban a kristálytiszta rádióadást jelenti, az egyes szint pedig azt a kaotikus hangorkánt, amiből emberi fül már nem tudja kihallani a rádióműsort.

A megrendelő Field-tesztet is kért: ennek során azt nézik, hogy a csatornák mennyire azonosíthatóak élesben – vagyis akkor, ha a rádióhallgatáshoz használt eszköz táskában, zsebben, autóban van, és ha a felhasználó ül, mozog, zenés helyen van. Mint a pályázati felhívás hozzáteszi, az NMHH kíváncsi arra is, hogy az

egyes konfigurációk hogyan képesek (képesek-e egyáltalán) a fülhallgatón keresztül történő rádióhallgatás során a hallgatott csatorna azonosítására.

A résztvevők kitartása is a vizsgálat része

A feladat része, hogy a munkában résztvevő szociológus feltérképezze: egy nagyobb, 1000-1000 fős tesztelés esetén a tesztelők milyen valószínűséggel vennének részt a munkában. A szerződés időtartama 19 hónap, az ajánlattevőnek ezen belül egy 2-3 hónapos pilot panel kutatást is kellene végeznie, amiben nem csak a műszerek hatékonyságát, a csatornák követhetőségét figyelnék, de azt is, hogy a résztvevők mennyire képesek biztosítani a mérési követelményeket – feltöltik-e a készülékek akkumulátorát, milyen gyakran felejtik otthon a műszereket.

Azt hallgatnák, amit mi

A vizsgálat ugyanakkor több kérdést is felvet – elsősorban azt, hogy miért van szükség egy új műszeres hallgatottságmérési eljárás kidolgozására, miért nem felel meg a korábbi önbevallásos módszer. A műszerek elvárt érzékenysége pedig adatvédelmi szempontból lehet aggályos – erre mutatott rá egy, a Népszava kérdésére névtelenül nyilatkozó stúdiómérnök is. „Ha ezt az utcán is bevetik, hogy mérjék például a járókelők rádióhallgatási szokásait, az magában nem jelent kockázatot, mert így anonim adatokat gyűjthetnek – a műszerek valószínűleg algoritmusok alapján nézik, hogy adott időben hány fülesben, autórádióban szól ugyanaz az adás. ”



„Ha azonban a technológia olyan fejlett lesz, hogy még a fülhallgatóból kiszüremlő zörejt is képesek azonosítani, akkor már adott a lehetőség egy magánbeszélgetés lehallgatásához.”

„Amihez kellene egy másik szoftvert is barkácsolni, és nem is olyan kifinomult technológia, mint a titkosszolgálatoké, de használható "- mondta a szakértő.

A módszer bevezetése a sikeres tesztelés után ráadásul további százmilliókba is kerülhetne, az alapján, hogy csak a tesztelés esetében 125 millió forintos költségvetésben gondolkodik a Médiahatóság. Lapunk a témában levélben kereste meg az NMHH-t, melyben érdeklődtünk az új módszertan becsült teljes költségéről, az adatvédelmi aggályokról is. Ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.