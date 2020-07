Van még remény! – üzente lapunknak az EMMI

Meghökkenést keltett az érintettekben a humán tárca minapi közleménye, amelyben arra hívták fel a figyelmet, szeptember 17-étől megszűnik az a lehetőség, hogy az orvosok a betegek telefonos megkeresésre vagy a e-mailjére írjanak elektronikus receptet.

A karantén időszaka alatt bevezetett könnyítés jó volt a krónikus betegeknek, hogy az állandó gyógyszereik való hozzájutásnál és csökkentette a rendelői zsúfoltságot, ami nagy nyereség fertőzés veszélyes időszakban. A mostani közleményben említett dátum azért is volt különös, mert a szakemberek mindennapi nyilatkozataiból teljesen világos, hogy a járvány második hulláma itt kering körülöttünk és fogalmunk sincs mikor ér ide, talán éppen kora ősszel. Az meg teljesen észszerűtlen, hogy az egészségügyi igazgatás egy ilyen időszakban mesterségesen növelje a rendelők elkerülhető forgalmát. Ezért kérdeztük meg az EMMI-t, hogy mi volt a szakmai indoka e közlemény kiadásának, és miért szűnik meg szeptemberben a könnyített recept felírás, ha például ugyanezen közlemény szerint továbbra is megmarad a könnyített receptkiváltás, azaz az lehetőség, hogy a tajszám megadása elegendő a gyógyszerkiváltáshoz. Válaszában a humán tárca arra hívta fel a figyelmet, hogy ezt a lehetőséget a vészhelyzet teremtette és annak lefújását követő 90 nap múlva veszti érvényét szeptemberben. Hozzátették: „Az egészségügyi ágazat azon dolgozik, hogy a járvány alatt bevált intézkedések (például az, hogy az orvosok a telefonon vagy emailben jelentkező pácienseknek is felírhatnak vényt, beutalókat és leleteket továbbíthatnak elektronikusan), tartósan, akár véglegesen is bekerüljenek a jogrendszerbe.” Ezek után csak remélhetjük, hogy a munka eredményes befejezéséhez elegendő lesz az addig hátralevő kereken ötven nap.