Nincs tovább: elkezdik vegyszerekkel bombázni a borzasztóan elszaporodott szúnyogokat

A kezelés alatt és után egy órán át az ablakokat, ajtókat zárva kell tartani, a szellőztető berendezéseket pedig ki kell kapcsolni

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), figyelembe véve egy esetleges szúnyogok okozta betegséghullám megjelenését, 180 napra engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást. Az intézkedésre azután került sor, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) arról tájékoztatta az országos tisztifőorvost, hogy az elmúlt hetek esőzései miatt elszaporodtak a szúnyogok, és a megfelelő mértékű gyérítés a meglévő biológiai, illetve földi, kémiai módszerekkel már nem biztosítható. Ezért az NNK deltametrin és természetes piretrin hatóanyagtartalmú biocid termékekkel engedélyezte a szúnyogok légi úton történő gyérítését. A rovarok a csípés kellemetlen érzésén túl több fertőző betegség terjesztői lehetnek, ráadásul az utóbbi években több olyan trópusi szúnyogfaj is megjelent, amely forró égövi betegségeket terjeszt - áll a közleményben. Arra figyelmeztetnek, hogy a szúnyoggyérítés idején a szabadban tárolt tárgyakat, ruhákat le kell takarni vagy zárt térbe kell vinni. A kezelés alatt és után egy órán át az ablakokat, ajtókat zárva kell tartani, a szellőztető berendezéseket pedig ki kell kapcsolni. A népegészségügyi központ arra is kitért, hogy a szúnyogok ellen egyénileg is védekezhetünk az épületek körüli, a szúnyoglárváknak otthont adó, kisebb pangó tócsák, például vízzel teli kaspók megszüntetésével, kiürítésével. "Az emberi egészség védelme és a természetes környezet védelme szorosan összefügg egymással. Tegyünk közösen érte!" - fogalmazott az NNK.