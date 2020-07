Kitüntették Hadházy Ákost

A Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezete ismerte el tevékenységét.

Hadházy Ákos kapta a Nagy Imre Társaság Budapesti Szervezetének Libik Györgyről elnevezett díját. társaság szerint magyarnak lenni ma ismét egyet jelent a diktatúra csatlósának, vagy áldozatának szerepével - így azok elismerése, akik a hatalommal szemben, a szabadságért küzdenek, erkölcsi kötelesség. Az indoklás szerint a politikus azért érdemes az elismerésre, mert szavára utcára mentek a közszolgálati média függetlenségért aggódok, elszántan küzd az állami szintű korrupció megszüntetéséért, a jogszolgáltatás helyreállításáért, valamint az EU-s ügyészség joghatásáért. Ahogy a 'kórházkisöprés' ellen is felemelte a szavát.

A névadó

Libik György alpesi sízőként két olimpián is részt vett. 1944-45-ben az életveszélyt is vállalva segített a svéd diplomatának, Raoul Wallenbergnek, az 1956-os forradalomba pedig fegyveres szabadságharcosként kapcsolódott be. A forradalom leverése után Svédországba ment, 1991-ben költözött vissza Magyarországra. A díjat hagyományosan Ságvári Endre halálának évfordulóján, július 27-én adják át a Remiz étteremben, Ságvári lelövésének helyszínén.