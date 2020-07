Cserbenhagyásos gázolással „köszönte meg” az enyhe ítéletet az bedrogozott kecskeméti sofőr

Az unokatestvérek elsősorban széfeket, illetve trezorokat kerestek a házakban.

Tizenegy rendbeli nagy tárgyi súlyú – köztük jelentős értékre bűnszövetségben elkövetett – lopás és lőfegyverrel visszaélés miatt emelt vádat a kaposvári ügyészség két budapesti férfi ellen, akik olyan budapesti és Somogy megyei betöréseik során közel 100 millió forintot zsákmányoltak. A 43, illetve 36 éves unokatestvérek 2019 októberében beszélték meg, hogy betörésekkel szereznek pénzt. Telefonokat szereztek be, melyeket kizárólag a tervezett akciók megbeszéléséhez használtak, gondosan feltérképezték a majdani helyszíneket, melyeket olyan autókkal jártak be, melyek elvileg nem kapcsolhatók hozzájuk. A betöréseknél az sem zavarta őket, ha az ingatlan be volt riasztózva: vagy hatástalanították a szerkezeteket, vagy megvárták, míg a riasztás miatt kiérkező biztonsági emberek elhagyják a helyszínt. A házakba behatolva elsősorban nagy értékű zsákmánnyal kecsegtető széfeket, illetve trezorokat kerestek, ezeket a helyszínen felfeszítettek, vagy magukkal vitték, mint például egy több, mint 300 kilós páncélszekrényt. Az unokatesók a betörésekkel rengeteg készpénzt, értékes, több esetben briliánsokkal díszített aranyékszereket, történelmi arany pénzérméket, drága karórákat zsákmányoltak – az egyik helyről 29 millió forint értékű órát vittek el. A betörőpáros összesen 85 millió forintnyi zsákmányt gyűjtött össze, melynek egy részét sikerült megtalálni: az idősebb férfi házában, egy fal mögött talált a rejtekhelyre a rendőrség. A vádlottak közül az idősebb Magyarországon öt alkalommal volt már büntetve, legutóbb pedig Németországban ítélték el 3 évre betöréses lopás miatt, míg szintén nem kezdő unokatestvére felfüggesztett börtönbüntetés alatt járta a házakat. Az ügyészség a tárgyalásra előzetesben váró vádlottakkal szemben fegyházbüntetést, valamint az idősebb esetében 14, a fiatalabbnál 13 millió forint vagyonelkobzást indítványozott a vádiratban.