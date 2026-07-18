Elfogták a sajóvámosi cserbenhagyót - Videó!

A rendőrök nagy erőkkel keresték azt a gépjárművet, illetve annak vezetőjét, aki egy gyalogos férfit ütött el, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott Sajóvámoson. Kevesebb, mint 24 óra alatt elfogták a sofőrt - írja a police.hu.