A baleset a Szent István út és Gárdonyi utca kereszteződésében történt szombat délelőtt.
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Az elgázolt gyalogos a kórházba szállítását követően meghalt.
A 30 éves férfinak nem volt jogosítványa, autója pedig ki volt vonva a forgalomból.
Az elütött 64 éves férfi a helyszínen életét vesztette, a gázolót a rendőrök keresik.
A férfi a baleset előtt két héttel kapott felfüggesztett börtönbüntetést. Az ügyészség ezt most letöltendőre váltaná be.
A vétkes sofőr megállás nélkül továbbhajtott.
A rendőrség a lakosság segítségét kéri az elkövető felkutatásához.
A sofőr elhajtott a helyszínről, áldozatán a kórházban sem tudtak segíteni.
A rendőrök nagy erőkkel keresték azt a gépjárművet, illetve annak vezetőjét, aki egy gyalogos férfit ütött el, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott Sajóvámoson. Kevesebb, mint 24 óra alatt elfogták a sofőrt - írja a police.hu.
A rendősök állampolgári bejelentés alapján találták meg mára virradó éjszaka Bagod közelében egy földúton az egyik áldozat holttestét, tőle nem messze pedig egy eszméletlen férfit. A sérültet a mentők kórházba vitték - tudatja honlapján a rendőrség.
Egy segédmotoros kerékpárral közlekedő férfi elütött egy gyalogost még csütörtök este Táborfalvánál, de megállás nélkül továbbhajtott, a dabasi rendőrök elfogták - közölte szombaton a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
Elütött egy kerékpárost, majd megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott egy férfi Békéscsabán. A rendőrök elfogták és a házában fegyvereket, halászhálókat találtak, amelyekkel a gyanú szerint engedély nélkül vadászott, halászott.
Előzetes letartóztatásba helyezett a bíróság egy férfit, aki a múlt héten Kerepesen elütött az autójával egy hatéves bicikliző kisfiút, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a rendőrség honlapján.
Elgázolt egy gyalogost, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott egy autós hétfőn hajnalban Miskolcon. A baleset áldozata, egy 40 éves nő a helyszínen meghalt, a sofőrt keresik - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Cserbenhagyásos baleset során meghalt egy férfi Budapest II. kerületében hétfő délelőtt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Cserbenhagyásos gázolás miatt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség Murányi Marcellt, a Népszabadság főszerkesztőjét – értesült a Napi Gazdaság.
Gyalogátkelőhelyen gázolt el egy iskolába tartó kisfiút, majd tovább hajtott egy autós Szombathelyen kedden. A gyerek súlyos sérüléseket szenvedett, a rendőrség őrizetbe vette a cserbenhagyót - tájékoztatott honlapján a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság kedden.
Halálos közúti baleset gondatlan okozásában és a segítségnyújtás elmulasztásában bűnösnek mondta ki és börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Körmendi Járásbíróság azt az osztrák férfit, aki még 2013 októberében terepjárójával Körmend közelében elütött egy kerékpárost, majd cserbenhagyta áldozatát, aki belehalt sérüléseibe - közölte pénteken Tóth András, a Szombathelyi Törvényszék szóvivője.
Halálra gázolt egy nőt egy személygépkocsi pénteken este Hatvanban, a sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott - közölte honlapján a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.
Elgázolt egy kerékpárost, majd eldobta a sérült telefonját, és autójával továbbhajtott egy férfi hétfő este Barcson. A rendőrök egy órán belül elfogták - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.
Elgázoltak egy 70 éves nőt a Tolna megyei Bátaszéken, a sofőr megállás nélkül továbbhajtott.
Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki halálra gázolt autójával egy kerékpárost Nyírteleknél, majd elhajtott - értesült a HavariaPress.
Cserbenhagyásos baleset történt Kiskunfélegyháza határában kedd este, a baleset miatt teljes szélességében lezárták az 5402-es utat - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.
Feladta magát Kecskeméten egy férfi, aki csütörtök este Szabadszállásnál elgázolt és cserben hagyott egy gyalogost. Az elgázolt férfi a helyszínen meghalt - közölte a Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense pénteken az MTI-vel.
Segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről egy ismeretlen autós vasárnap hajnalban Zalaszentgróton, miután elütött egy 22 éves férfit. Az áldozat meghalt - közölte a rendőrség honlapján a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.