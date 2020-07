Azoknak, akik szerint csak felfújták a járványügyet: sokkoló grafikon mutatja be a koronavírus pusztító erejét

Az ITM közölte: az előzetes igényfelméréshez képest 23 szakképző intézmény mégsem kíván élni a lehetőséggel, hét intézmény viszont újonnan csatlakozott. Így összesen 185 szakképzési intézménybe kerülhet egy-egy iskolaőr.

Július 23-ig 1182-en jelentkeztek az iskolaőri képzésre – közölte megkeresésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Hozzátették: a jelentkezés határideje július 24-e volt, s mivel többen postai úton küldték el jelentkezésüket, a fenti számadat még változhat. A jelentkezők nem kapják meg automatikusan az állást; akik megfelelnek a jelentkezési feltételeknek, azoknak augusztus 3-tól egy rövid, ám komplex (pedagógiai, pszichológiai, konfliktuskezelési) képzést kell teljesíteniük, hogy szeptembertől munkába állhassanak. A kormány által július 15-én közzétett intézményi listán összesen 491 olyan iskola szerepel, ahol kérték az iskolaőr jelenlétét. Noha lapunk azóta több iskolából is úgy értesült , tévesen kerültek fel a listára, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) azt azóta sem frissítette. Kerestük az Emmi-t, illetve a szakképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumot (ITM), eddig mennyi intézmény kérte eltávolítását a listáról. Az ITM azt írta, az előzetes igényfelméréshez képest 23 szakképző intézmény mégsem kíván élni a lehetőséggel, hét intézmény viszont újonnan csatlakozott. Így összesen 185 szakképzési intézménybe kerülhet egy-egy iskolaőr (a korábban kiadott listán még 203 szerepelt). Az Emmi-től hétfői megkeresésünkre nem kaptunk választ, de múlt szerdán még azt írták, addig a napig egy iskoláról volt tudomásuk a listán szereplő 288-ból, amely jelezte, hogy mégsem szeretne iskolaőrt, viszont egy újabb iskola kérte felvételét a rendszerbe. Az ORFK-tól azt is megtudtuk, hogy ha olyan 65 év alatti egykori rendőrök jelentkeznek iskolaőrnek, akik szolgálati járandóságban részesülnek, nem kell tartaniuk attól, hogy az iskolaőri fizetés (vidéken bruttó 220 ezer, a fővárosban bruttó 230 ezer forint) miatt felfüggesztik a járandóság folyósítását, azt az iskolaőri bér mellett továbbra is kapni fogják.