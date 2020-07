A kormány szerint már több mint egymillióan töltötték ki az új konzultációs ívet

Dömötör Csaba sikertörténetként tálalta, hogy ennyien reagáltak a kormány kérdéseire – igaz, az online válaszok hitelessége finoman szólva is kérdéses.

Már több mint egymillióan vettek részt a nemzeti konzultációban - jelentette be keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör szerint már 1 millió 96 ezren töltötték ki a kérdőívet, ami azt bizonyítja: a kérdések minden családot érintenek, ezért a magyarok szívesen el is mondják a véleményüket - írja az MTI.az azonnali.hu számolt be róla, hogy akár hamis email-cím megadásával is be lehet küldeni a válaszokat, ugyanarról a gépről pedig többször is el lehet postázni a kitöltött dokumentumot. Az 1,09 milliós szám akkor sem számítana kiugrónak, ha Dömötör kizárólag a papíralapon kitöltött ívekről beszél: a kormány június 15-től ugyanis 7,8 millió darab küldeményt kézbesíttetett ki egy hónap alatt – vagyis eddig csak az ívek mintegy nyolcadát küldhették vissza. A konzultációs anyag beküldési határideje augusztus 15., és kétséges, hogy a hátralévő mintegy két és fél hétben jönne meg igazán polgárok válaszadási kedve.