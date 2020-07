Hullámzik a vendéglátósok vállalkozói kedve: a járvány második hullámától rettegnek

A szakszervezeteket megkerülve a dolgozók egyéni munkaszerződéseit módosítva emeli az alapbéreket a magyar állami és német tulajdonban lévő cég.

Meglepő fordulatot vett a Vasas Szakszervezeti Szövetség és az Ózdi Acélművek között folyó vita a január óta húzódó bértárgyalásokról. Mint lapunk is megírta, két hete már sztrájkbizottság alakult, hogy kikényszerítse a tárgyalások megkezdését. Az ennek nyomán létrejött múlt heti első találkozó nem vezetett eredményre, és továbbra is meglehetősen merevnek tűnt a munkáltató követeléseket elutasító álláspontja. Azt viszont sikerült elérni, hogy e hét keddre egy újabb tárgyalási időpontot tűzzenek ki, ami választóvonalat is jelenthetett volna, hiszen megegyezés, vagy tárgyalási alapnak tekinthető ajánlat nélkül a gyár ötszáz acélipari munkása szinte egyöntetűen a munkabeszüntetés megtartása mellett lett volna. László Zoltán, a Vasasok alelnöke azonban érdeklődésünkre arról számolt be, hogy őket is meglepte, időközben a munkáltató magatartása megváltozott - jó irányba. Már a múlt hét végén értesültek arról, hogy egyenként hívatja a dolgozókat a menedzsment, és módosítja a munkaszerződéseiket. Bizonyossá vált, hogy a szakszervezetet megkerülve a német hátterű cég béremelést hajt végre, igaz a mértékéről László Zoltánéknak nincs információjuk, arra majd a bértömeg-változásból tudnak következtetni. De beszédes, hogy a dolgozók sorra keresik fel a Vasas helyi irodáját és köszönik meg a közreműködést. Így okafogyottá vált, ezért a dolgozók feloszlatták az Ózdi Acélműveknél alakult a sztrájkbizottságot. Mint emlékezetes, a szakszervezet minden munkavállaló számára egységesen bruttó havi 20 ezer forintos alapbéremelést, ezen felül a bértömeg 2-4 százalékára rúgó teljesítményalapú differenciált emelést kért. Szerették volna továbbá azt a 13. havi bért is visszakapni, amiről 2008-ban az akkori válság miatt mondtak le a dolgozók, akiknek azt ígérték, ha javul a gazdasági helyzet, ezt visszaadják. Erről László Zoltán azt mondta, hogy később újra előveszik ezt a kérdést, miután régről húzódó, teljesítetlen ígéretről van szó. Arról egyelőre nincs információ, hogy a német Max Aicher vállalatcsoporthoz tartozó acélműveket mi késztette korábbi álláspontja megváltoztatására. Az állam egy éve 20 százalékos részesedést vásárolt a cégben, de a bérkövetelések idején végig csöndben volt az innovációs tárca, és a nyilvánosság előtt a német anyacég sem szólalt meg.