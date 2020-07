Hidegfront érkezik zivatarok, jégeső, viharos szél kíséretében

Az orvosi kamara és az Emmi is kiakadt a döntés miatt: olyan nőgyógyász kapott dicséretet, aki pénzt követelt rákos betegek életmentő műtétjéért.

Elfogadhatatlannak tartja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása miatt elítélt veszprémi orvos kitüntetését - írta a távirati irodának eljuttatott közleményében Kásler Miklós tárcája. Azt is hozzáteszik, hogy „egyetértenek” Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatójával, aki már kezdeményezte az elítélt orvos szakmai dicséretének visszavonását.

A Kunetz Zsombor egészségügyi közgazdász által kirobbant botrányról a Népszava is beszámolt: a tízrendbeli vesztegetés miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt nőgyógyász, Udvary János vád szerint előre kérte a hálapénzt rákbetegek életmentő műtétjének elvégzéséért, bár a műtéteket az OEP is támogatta. A férfit fél évre szakmája gyakorlásától is eltiltotta a Magyar Orvosi Kamara (MOK); A tiltás után a nőgyógyász korábbi munkahelyére tért vissza, felfüggesztett börtönbüntetése pedig nem jelentette akadályát, hogy idén júniusban a veszprémi kórház orvosigazgatója kitüntetésben részesítse, a Semmelweis-nap alkalmából. A dicséretet problémásnak tartotta a MOK és közleményük szerint aggályaikat telefonon jelezték a kórház főigazgatójának: azt is hangsúlyozták, hogy