Csaknem négyszáz embert szállítottak kórházba ételmérgezéssel Jordániában

A háborúskodás meg is növelheti Netanjahu esélyeit.

Fegyverropogástól és ágyútűztől volt hangos hétfőn az izraeli-libanoni-szíriai határ térsége. A libanoni Hezbollah az elmúlt években innen, a vitatott hovatartozású Seba-tanyákról szokta elindítani az Izrael elleni támadásokat, és az első jelentések alapján úgy tűnt, ezúttal is erről van szó. Tűzharcról és összecsapásokról érkeztek hírek, csakhogy az Irán által támogatott síita félkatonai mozgalom utólag azt mondta, hogy a határincidens egyoldalú volt: kizárólag az “ideges ellenség” nyitott tüzet. A hivatalos izraeli közlések nagyjából megerősítették ezt; arról szólnak, hogy a Hezbollah néhány harcosa átlépte a határt, de az izraeli katonák rájuk lőttek és visszavonulásra kényszerítették őket. A beszámolók alapján úgy tűnik, Izrael meghiúsította az általa terrorszervezetnek tartott mozgalom akcióját, ami kínos volt a Hezbollah számára, ezért inkább közleményben letagadták, hogy fegyvereseik bármire is készültek volna. A síita félkatonai mozgalom ugyanebben a nyilatkozatban azt azonban megerősítette, hogy meg fogják bosszulni múlt hétfőn elesett harcostársukat, akivel egy izraeli légicsapás végzett a szíriai főváros, Damaszkusz közelében. Noha Izrael hivatalosan ritkán ismeri el, heti rendszerességgel bombáz szíriai célpontokat, hogy ezáltal korlátozza a regionális rivális, Irán térnyerését a polgárháború sújtotta országban. A támadásokban a perzsa állam fegyveres erőinek és a hozzájuk kötődő milíciák tagjai is gyakran életüket vesztik. Miután azonban egy tavaly augusztusi légicsapásban a Hezbollah két harcosa is meghalt, a mozgalom vezére, Hasszán Naszrallah megígérte, hogy minden egyes, Izrael által Szíriában megölt fegyveresükért bosszút állnak. Az ígért megtorlás abban az esetben egy Libanonból intézett rakétatámadás volt, azóta pedig a félkatonai szervezet egyetlen tagjával sem végeztek az izraeli bombázások - egészen múlt hétfőig. A Hezbollah minden bizonnyal most is csupán egy korlátozott, inkább szimbolikus akcióval vágna vissza. A síita félkatonai mozgalom nem érdekelt a feszültség kiélezésében, ezt jelzi, hogy a második emberük, Naím Kászim egy interjúban arról beszélt: a következő hónapokban nem számítanak háborúra. A politikai pártként is működő Hezbollah azért sem engedhet meg magának egy Izraellel való háborút, mivel Libanont súlyos gazdasági válság sújtja, ezért egy jelentősebb konfliktus kiprovokálása jelentősen rontana a szervezet társadalmi megítélésén. A Hezbollah szorult helyzete Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kezére játszik, aki kemény válaszcsapásra célozgatva próbálta elvenni Naszrallah kedvét az esetleges jelképes megtorlástól is. Netanjahu televíziós beszédében hangsúlyozta: a Hezbollah a tűzzel játszik, hiszen Izrael bármilyen támadást nagy erőkkel fog megtorolni, de ezúttal nem tette hozzá az ilyenkor szokásos záradékot, miszerint a zsidó állam nem érdekelt a helyzet elmérgesedésében. Az izraeli kormányfő a 2006-os 34 napos izraeli-Hezbollah konfliktusra is utalt azzal, hogy megjegyezte: Naszrallah egyszer már alábecsülte a zsidó államot, amiért Libanon komoly árat fizetett - Netanjahu azt javasolta neki, hogy ne kövesse el újra ezt a hibát. Az izraeli miniszterelnöknek kapóra jöhet a háborúskodás, mivel az elterelheti figyelmet a belpolitikai problémáiról: a koronavírus-járvány félrekezelése és korrupciós pere miatt hetek óta tartó tiltakozásokról, illetve a költségvetés körüli kormányon belüli feszültségekről. A büdzsé kapcsán azért alakult ki vita, mert Netanjahu - a Kék-Fehérrel kötött koalíciós szerződéssel ellentmondva - nem szeretne két évre szóló kétségvetést, a rossz nyelvek szerint azért nem, hogy előrehozott választásokat kényszeríthessen ki és ne kelljen - az előzetes megállapodásnak megfelelően - átadnia a miniszterelnökséget egykori riválisának, Beni Gáncnak. Ha a kormánypártoknak augusztus 25-ig nem sikerül megegyezni az új költségvetésben, akkor a hatályos törvények alapján előrehozott választás következik, 2019 áprilisa óta a negyedik. A Hezbollahhal való esetleges háborúskodás akár meg is növelheti Netanjahu és jobboldali szövetségeseinek esélyeit a győzelemre - kivéve, ha a szavazók észreveszik, hogy egy cinikus politikai húzás áll a konfliktus hátterében.