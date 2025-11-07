Ételmérgezést okozhatott a CBA alvállalkozója rendőröknek

A CBA egyik partnerének, a CBA L és F Kft.-nek a beszállítója vihetett fertőzött szendvicseket a déli határon szolgáló rendőröknek, akik közül több mint százan betegedtek meg és váltak szolgálatképtelenné - írta meg a Magyar Nemzet.