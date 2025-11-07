Több száz gyereket vittek orvoshoz csütörtök óta, miután elfogyasztották óvodai, illetve iskolai ebédjüket. Az összes intézményt ugyanaz a közétkeztető vállalat látja el.
A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben.
Élelmiszer-biztonsági szempontból a nyár mindig kritikus időszak, főleg ha olyan extrém hőhullám köszönt ránk, mint most. Ilyenkor sokkal könnyebben és gyorsabban megromlanak az élelmiszerek, mert a magas külső hőmérséklet kedvez a mikroorganizmusok elszaporodásának.
Bár a héten berobbant hőség csak péntekig tart, a nyár során még bizton szamíthatunk forró napokra, amikor sok élelmiszer könnyebben romlik meg, és ez akár ételmérgezéshez is vezethet.
Egy ötéves gyerek meghalt, négy intenzív osztályra került.
A minták kiértékelését szerdára várják, hogy meghatározhassák, mi betegítette meg az embereket.
Egyre népszerűbb a halloween, ősszel egyre többen visznek haza dísznek tököt, ám az üzletekben olykor elfelejtik feltüntetni: a dísztök mérgező.
Megdöbbentő részletek derültek ki a magyar férfi halálának körülményeiről. Egy szemtanú a Borsnak elmondta: a társaság tengeri ételeket vacsorázott egy thaiföldi luxushotelben, azonban amikor egyikük rosszul lett a szálloda munkatársai először nem mentőt, hanem taxit hívtak hozzá.
Súlyos ételmérgezés okozhatta egy magyar turista halálát a thaiföldi üdülőhely, Pattaya egyik luxusszállodájában - tudta meg a Bors.
Tömeges rosszullét van egy hetényegyházi óvodában és iskolában, ételmérgezésre gyanakszanak - számolt be egy anyuka a történtekről a baon.hu-nak.
Bánki Erik cégeibe akarják bepasszírozni az egész közétkeztetést – állítja Bangóné Borbély Ildikó országgyűlési képviselő. Az MSZP elnökségi tagja szerint a kormány megint talált egy gazdasági szektort, amit lenyúlhat.
Feltehetően ételmérgezés történt hétfőn egy budakalászi szociális otthon ápolási osztályán – írta meg elsőként a Bors. A kormányhivatal ismeretei szerint a gondozottak közül tízen betegedtek meg, hárman meghaltak. Annak kiderítése még folyamatban van, hogy a halálesetek összefüggésbe hozhatók-e a gyomor-bélrendszeri megbetegedésekkel.
Mégsem bont szerződést az óbudai önkormányzat a tömeges ételmérgezést okozó Gyermekmenza Kft.-vel. Teszi ezt annak ellenére, hogy immár a bíróság is jogerősen elmarasztalta a szolgáltatót.
Az utóbbi évek legnagyobb ételmérgezésének ügye végére került pont a bíróság mai ítéletével.
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség azzal a gazdával szemben, aki tehenészetében nem az előírásoknak megfelelően ellenőriztette a nyers tejet és a fertőzött tejből készült sajtja két évvel ezelőtt rendőrségi dolgozókat betegített meg - közölte a Bács-Kiskun megyei főügyész csütörtökön.
Botrányos ügyekkel egészítené ki a honvédelmi és rendészeti bizottság csütörtöki ülésének napirendjét a szocialista Harangozó Tamás, mivel szerinte a nyitóülésen a bizottságnak mindenképpen foglalkoznia kell például a határon szolgáló rendőrök ételmérgezésével, a TEK-nél felmerült hűtlen kezeléssel, a szabálytalan védelmi beszerzésekkel és a máig tisztázatlan bőnyi rendőrgyilkossággal.
Az utóbbi évek legnagyobb ételmérgezésének ügye a bíróságon folytatódik. Az első tárgyalást hétfőn tartotta Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
A CBA egyik partnerének, a CBA L és F Kft.-nek a beszállítója vihetett fertőzött szendvicseket a déli határon szolgáló rendőröknek, akik közül több mint százan betegedtek meg és váltak szolgálatképtelenné - írta meg a Magyar Nemzet.
A január 2-ai ebédre elfogyasztott párolt rizs, illetve egy szendvicskészítő műhelyben csomagolt tavaszi felvágott miatt betegedett meg a hónap elején 126 rendőr a déli határnál. Ezekben az ételekben ugyanis toxint termelő, B. cereus nevű baktériumot mutattak ki a laborvizsgálatok – tudta meg a Magyar Nemzet.
Január 4-én tárgyalja a bíróság az év legnagyobb ételmérgezésének ügyét. Még áprilisban történt, hogy 258 óbudai iskolás kapott ételmérgezést a Hungast érdekeltségi körébe tartozó Gyermekmenza Kft. főztjétől.
A törött salátalevelek segítenek a baktériumok és vírusok szaporodásában, és 2400-szeresére növeli az ételmérgezés esélyét, ez derül ki egy nemzetközi kutatás szerint. És az sem javít a helyzeten, ha fogyasztás előtt megmossuk a leveleket - írja a Pénzcentrum.hu.
258 gyermek betegedett meg a budapesti, óbudai, Béres Józsefről elnevezett iskolában - írja a Bors.
Huszonegy dolgozót kellett kórházba szállítani a budaörsi Tesco áruházból ételmérgezéses tünetekkel - tudta meg az Origo. Mindegyikük az üzemi konyhán felszolgált borsos tokányból evett. Azóta a dolgozók elhagyhatták a kórházat, a Tesco elnézést kért a munkatársaktól.
Hazaengedték a kórházból azokat a gyerekeket, akik ételmérgezés tüneteivel múlt pénteken betegedtek meg egy seregélyesi erdei iskolában – mondta a Fejér megyei tiszti főorvos hétfőn.
Tizenegy gyerek van még kórházban ételmérgezés tüneteivel azok közül, akik pénteken betegedtek meg egy seregélyesi erdei iskolában - hangzott el az M1 aktuális csatorna hírműsorában szombaton. A Fejér megyei tisztifőorvos megerősítette az értesülést.
Tizennyolc ötödikes diák megbetegedett, heten kórházba is kerültek "élelmiszer eredetű megbetegedés" tüneteivel pénteken egy seregélyesi erdei iskolában – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatósága.
A fővárosi Best Western Hotel Hungariában nem történt ételmérgezés - szögezte le közleményében a szálloda.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hosszú, több hétig tartó eljárás keretében vizsgálja azokat a termékeket, amelyek a gyanú szerint az ételmérgezést okozták közölte tegnap a Nébih, holott az első hírek arról szóltak, hogy már tegnap tájékoztatják a közvéleményt és az érintett céget, a Gourmand Companyt. A betegeket ellátó orvosok közben megállapították a botulizmusfertőzést.
A kolbászmérgezésként ismert botulizmus veszélyére figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), eddig négyen betegedtek meg. A hatóság egy kistermelő tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette, termékeit begyűjtik.