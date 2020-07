Több százmilliós adócsalás gyanújával vitték el a szegedi képviselőt

Biztonságtechnikai cég fogja centiméterről centiméterre átvizsgálni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházát – tudta meg a Népszava. Az ORÖ képviselőinek egy része ugyanis arra gyanakszik ugyanis, hogy a Dohány utcai épületben illegálisan elhelyezett lehallgatóberendezések („poloskák”) és kamerák működnek. „Teljesen biztos vagyok abban, hogy megfigyelnek bennünket” – állította lapunknak Lakatos Oszkár, az ORÖ elnökhelyettese kedd délután a Dohány utcai székházban. Több képviselőtársa egyetértően bólogatott. „Száz százalék, hogy így van” – bizonygatták. Lakatos Oszkár a vezetője annak az öt képviselőből álló munkacsoportnak, amely Agócs János, az ORÖ elnöke javaslatára a közelmúltban alakult meg. Kivizsgálják a kamerák ügyét is.

Eredetileg vizsgálóbizottságot szerettek volna létrehozni, de ehhez közgyűlési döntésre lett volna szükség. A közgyűlés viszont több alkalommal is határozatképtelennek bizonyult a Lungo Drom képviselői és néhány más ORÖ-tag távolmaradása miatt. „Meg akarják bénítani az országos önkormányzat működését” – vélekedett Lakatos Oszkár. A munkacsoport feladata, hogy 2014-ig visszamenőleg vizsgálja meg az ORÖ és intézményei gazdálkodását. Lakatos Oszkár közlése szerint Cserháti Tiborné hivatalvezető szobájában találtak egy olyan készüléket, amelynek osztott képernyőjén megjelent az épületben látható összes kamera felvétele. „A kamerák többségének a létezéséről eddig nem tudtunk, hozzájárulásunkat ehhez nem adtuk” – mondta Lakatos. Úgy gondolja, nem lehet kizárni azt sem, hogy „poloskák” is vannak az épületben. A feljelentés lehetőségét is kilátásba helyezte. Ez annak a függvénye lesz, hogy milyen eredményre jut az épület „átvilágításával” megbízott biztonságtechnikai cég, amely várhatóan a közeljövőben hozzálát a munkához. Az ORÖ korábban jelentős összegeket fordított arra, hogy festményeket vásároljon roma művészektől. Az alkotások egy részének azonban nyoma veszett, ráadásul a művekről készült leltárt sem találják – folytatta Lakatos, aki többször is utalt Cserháti Tiborné általa vélelmezett felelősségére. „A hivatalvezető már lemondott, de a hivatalát még nem adta át” – kifogásolta Lakatos Oszkár. Cserháti Tiborné lapunknak nyilatkozva alaptalannak nevezte a felhozott vádakat. Hivatalosan a kormányhivatalhoz és a Belügyminisztériumhoz fordult állásfoglalásért, ha választ kap, részletesen is reagál majd az állításokra. „Az elmúlt négy és fél évben, amíg én voltam a hivatalvezető, semmiféle visszaélés nem történt. Az országos önkormányzat minden tekintetben szabályosan és jogszerűen működött” – jelentette ki. Visszautasította a feltételezést, hogy „illegális kamerák” lennének a székházban. „Szabályszerűen használt kamerarendszerről van szó, amit egyébként én is úgy örököltem az előző hivataltól” – mondta. Kész megválni posztjától, de – tette hozzá – tisztségéből csak az ORÖ közgyűlése mentheti fel. Mivel azonban a közgyűlés háromszor is határozatlannak bizonyult, Cserháti Tiborné szerint jelenleg ex lex (törvényen kívüli) állapot van.