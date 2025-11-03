400 milliónyi eltitkolt áfa, strómanok, fiktív számlák

A NAV Észak-alföldi pénzügyi nyomozói egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból. A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak - írja közösségi oldalán a NAV.