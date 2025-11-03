A lap iparági forrásai szerint az elkövetők politikai védelmet élvezhettek.
11 embert küldenének rács mögé.
Még a látszatra sem adtak, eszközeik és dolgozóik nem voltak, nem végeztek és nem végeztettek munkát.
Az akcióban 19 gyanúsítottat kihallgattak, az elkövetők akár 20 évet is kaphatnak.
De még ennél előkelőbb helyezést is elért az ügyészségi munkában részt nem vevő államok közül.
Még mindig évi 500 milliárd forintnyi áfa tűnik el, ráadásul 2019-ben romlott a beszedés hatékonysága Magyarországon.
A nyomozók 26 ingatlant zároltak, több millió forint készpénzt, nagy értékű karórákat foglaltak le, és 18 bankszámlát is befagyasztottak, összesen 750 millió forint értékben.
Az ügyben tizenegy gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki, közülük négy fő letartóztatását a bíróság már el is rendelte.
A hatóság egy meglehetősen kártékony bűnszervezet újabb két tagját tartóztatta le.
Joób Márton és több munkatársa is rács mögé került, áfacsalás miatt kell felelniük.
A nyomozók 24 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük 5 embert őrizetbe vettek.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Somogy megyei Főügyészség két férfi és hat társuk ellen, akik mezőgazdasági terményeik értékesítése után több százmillió forintnyi adót csaltak el.
A bűnözői csoport tagjai vállalatokat alapítottak Európában és az Egyesült Államokban, majd fiktív számlákat állítottak ki egymásnak.
Szlovák tejet adtak el nettó áron a magyar piacon, az áfát pedig „elfelejtették” befizetni a fegyházbüntetésre ítélt vállalkozók.
A NAV Észak-alföldi pénzügyi nyomozói egy akcióval két Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő bűnszervezetet is kivontak a forgalomból. A négy főből álló társaság irányításával több mint 400 millió forint áfát csaltak el. Tettükért akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak - írja közösségi oldalán a NAV.
Kilencszázhúsz millió forintos áfacsalás miatt javasol vádemelést a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) egy Győr-Moson-Sopron megyei bűnbanda ellen, amelynek tagjai ipari repceolajjal kereskedtek - tájékoztatta a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóság sajtóreferense hétfőn az MTI-t.
Csaknem háromszázmillió forintos költségvetési csalással gyanúsít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hat embert, akik az áfa megfizetése nélkül importáltak nagy mennyiségű műtrágyát - tájékoztatott a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense pénteken.
A végtelenségig trükközhettek volna az áfával Gáspár Győzőék, ha követik a hazai illegális autókereskedők mintáját – írja a Bors.
Két év alatt 55 millió forint költségvetési kárt okozott társával egy férfi, aki fiktív céget alapíttatott számlagyártásra egy gondnokság alatt álló ismerősével - közölte a Zala Megyei Főügyészség pénteken.
Többszörösen körözött, Szlovákiába menekült győri férfi vezetésével húsipari termékek általános forgalmi adóját (áfa) csalta el egy bűnszervezet, csaknem százötven millió forint értékben - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.
Alumíniumtömbök kereskedelmével több mint kétmilliárd forint áfát csalt el egy bűnszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, harminchárom gyanúsítottal szemben javasol vádemelést az ügyészségnek az adóhatóság - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-magyarországi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense.
Tíztagú bűnözői csoportot lepleztek le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) észak-alföldi pénzügyi nyomozói, a társaság tagjai mintegy másfél milliárd forint értékű baromfi- és sertéshússal csaltak el áfát - közölte a NAV sajtóreferense hétfőn.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoznak a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának pénzügyi nyomozói: a gyanú szerint az elkövetők traktorok és mezőgazdasági gépek adásvételével félmilliárd forint áfát csaltak el - tájékoztatott a szervezet sajtóreferense.
Kínai lámpákat adtak-vettek papíron egymás között a cégeiken keresztül, így 470 millió forint áfát csalt el egy balatonboglári vállalkozó a társaival - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.
Huszonhat ember ellen emeltek vádat egy kiskunfélegyházi étolajgyártó cég működése ügyében egyebek mellett bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni kárt okozó költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat felhasználása miatt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.
Töredékére, 27-ről 5 százalékra csökkenhet 2017. januárjától a baromfihús, a tojás és a tej általános forgalmi adója. A szakmai szervezetek évek óta arról győzködték a kormányt, hogy Európa legmagasabb áfája a feketegazdaság melegágya. Ennek felszámolására ígéret már van, döntés még nincs, de máris igen eltérően ítélik meg az érintettek az alapvető élelmiszerek árcsökkentésének költségvetési hatásait. A vendéglátás, valamint az internetszolgáltatás tervezett áfacsökkentése is bevételkiesést okoz.
Egy a gyanú szerint több mint egymilliárd forintnyi áfát elcsaló bűnszervezetet lepleztek le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai - közölte a hivatal szombaton.
Egy bűnszervezet elsősorban étolaj és cukor kereskedelemmel foglalkozó cégláncolatot működtetve több mint két és félmilliárd forint áfát csalt el, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vádemelési javaslatot tett az ügyben a Fővárosi Főügyészségnél - közölte az adóhivatal.