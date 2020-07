Megvan az új Index főszerkesztő-helyettese

76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

Tizenkilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4484-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3346-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 542 fő – közölték csütörtökön a kormányzati tájékoztató oldalon. Az aktív fertőzöttek 34 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, és a gyógyultak 45 százaléka budapesti. 76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint 336 461 mintavétel történt eddig. „A járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzuk a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint mindazoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. A beutazási korlátozások bevezetése óta a hatósági házi karanténban lévők száma emelkedett, jelenleg 7819 embernél van érvényben. Az Operatív Törzs a hatósági házi karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte fel a rendőrséget. A kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz. Az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben és továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény” – írták. Az oldal térképe alapján továbbra is(2044) ésmegyében (682) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi(380),(312) és(264) megye. A legkevesebb fertőzött(15),(15),(23) és(24) megyében van Magyarországon.