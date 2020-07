Első világháborús gránát került elő egy bontás alatt álló épület padlásán

A tisztiorvosi szolgálat kereken 100 mintavételi pontot jelölt ki a turistáknak. A szervezet honlapja alapján úgy tűnik, a szolgáltatásnak egységes ára lesz.

Péntek hajnalra tette közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján azoknak a vizsgáló helyeknek a listáját, ahol elvégeztethető a koronavírus kimutatására szolgáló önköltséges PCR- teszt. A mintegy száz helyszínen zömében magánszolgáltatók biztosítják a vizsgálatot. A szolgáltatók a mintavételért 3500 forintot, a tesztért további 27 000 forintot számlázhatnak. Az angol nyelvű igazolás további 1000 forintba kerül. Azt is ígérik, hogy az átlagosan 30 500 forint ellenében a tesztek eredménye 24 óra alatt elkészül. Akinek ennél gyorsabban van szüksége a leletre, az 30 500 forint helyett 45 700 forintért juthat még aznap ehhez feltéve, ha délelőtt tíz óráig megtörténik a mintavétel. Ugyanennyit kell majd fizetni akkor is, ha valaki szombati napon kéri a vizsgálatot. Július közepétől az országos tiszti főorvos a koronavírus-járvány aktuális adatai alapján veszélyességi osztályokba sorolja a világ országait, és státuszuk függvényében szabályozza a belépést onnan. A kockázatosnak ítélt országokat színkódok jelzi, az ezekből az államokból hazatérőkre 14 napos karantén vár még akkor is, ha teljesen egészségesek. Ezt akkor kerülhetik el, ha fel tudnak mutatni két olyan negatív PCR-tesztet, amelyet a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül – legalább 48 órás időkülönbséggel – végeztek el rajtuk. Ha karanténba kell menniük, akkor onnan idő előtt csak akkor szabadulhatnak, ha produkálnak a sárga országból érkezők egy, a piros országból hazatérők pedig két negatív vírus leletet. Augusztus elsejétől mindenkinek magának kell a saját teszteléséről gondoskodnia, ha olyan országból érkezik haza, amely kockázatos minősítésű, de két hétnél korábban akar szabadulni a házi karanténból. Lapunk úgy tudja, hogy az Országos Mentőszolgálat augusztus elseje után is csak a tünetes esetekhez megy házhoz, minden egyéb esetben mindenkinek magának kell vizsgáló helyet keresnie.