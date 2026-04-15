Az OTP-hez kötődik Lovasberény megvásárlója

Két hete igyekszünk megtudni, megfelel-e a valóságnak az az értesülésünk, hogy eladták a lovasberényi volt kormányüdülőt. Lázár János kancelláriaminiszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz (MNV Zrt.) irányította munkatársunkat, amikor azt kérdezte: igaz-e, hogy az üdülőt L. Simon László akkor még miniszterelnökségi államtitkár, vagy gazdasági köre vásárolta meg, és aki ezt kérdésünkre tagadta. L. Simont leváltották beosztásából, mi pedig csak részleges információt kaptunk a vagyonkezelőtől, miközben Lázár a Kormányinfón még e héten is azzal buzdította munkatársunkat, ne adja fel, nyomozzon tovább.