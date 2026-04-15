A Fejér megyei község vezetője második ciklusát tölti, de most úgy látja, már nem tud olyan hatékonysággal hasznára lenni az itt élőknek, mint amennyire szeretné.
A baleset vasárnap délután, a 8117-es úton történt.
A robbanótestet a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol oktatási anyagot készítenek majd az eszközből.
Októbertől hivatalosan is a belügyminiszterhez köthető szekuscég egyik fióktelepe a Hotel Lovasberény.
Halálos baleset történt a 811-es úton Lovasberénynél kedd délután, a helyszínelés teljes útlezárás mellett zajlik - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes sajtószóvivője.
Feltehetően egy második világháborús tüzérségi lövedék került elő Lovasberényben - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
A licit eredményét június 25-én hirdették ki, de mivel a szerződéskötési határidő még nem járt le, a felek még nem írták alá a kontraktust, ezért a vevő kilétéről nem áll módomban információt adni - válaszolta Fónagy János államtitkár Varju László (DK) írásbeli kérdésére, amelyben a lovasberényi kormányüdülő eladásáról érdeklődött Orbán Viktornál.
Két hete igyekszünk megtudni, megfelel-e a valóságnak az az értesülésünk, hogy eladták a lovasberényi volt kormányüdülőt. Lázár János kancelláriaminiszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz (MNV Zrt.) irányította munkatársunkat, amikor azt kérdezte: igaz-e, hogy az üdülőt L. Simon László akkor még miniszterelnökségi államtitkár, vagy gazdasági köre vásárolta meg, és aki ezt kérdésünkre tagadta. L. Simont leváltották beosztásából, mi pedig csak részleges információt kaptunk a vagyonkezelőtől, miközben Lázár a Kormányinfón még e héten is azzal buzdította munkatársunkat, ne adja fel, nyomozzon tovább.
Utánanéz, hogy ki és mennyiért vásárolta meg a lovasberényi kormányüdülőt, mert maga sem tudja, de jó hír, hogy végre értékesítették az épületegyüttest. Lázár János ezt válaszolta a Népszavának abban az ügyben, amit két hete igyekszünk kideríteni. A kancelláriaminiszter arra sem tudott válaszolni, mi lett az értékesítésre váró többi kormányüdülő sorsa, de munkatársunkat arra biztatta, kérdezzen, nyomozzon tovább.
Három nap múlva kiderülhet, milyen eljárásban, kinek és mennyiért adták el a lovasberényi kormányüdülőt. Erről ugyanis Mesterházy Attila még július 30-án írásban kérdezte a nemzeti fejlesztési minisztert. Az MSZP-s politikus Seszták Miklóstól arra is választ vár, hány pályázó licitált az épület-együttesre, illetve tervezik-e további kormányüdülők eladását.
Eladták a lovasberényi kormányüdülőt, de hogy kinek és mennyiért, arra lapunk nem kapott választ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. Az adás-vételről annyit sikerült megtudnunk, hogy a 1124/160603 azonosítóval rendelkező árverést június 3-én hirdették meg, a komplexum két héttel később kelt el, az árverés eredményét pedig június 25-én hirdették ki.
A Népszava információja szerint eladták a Velencei-hegység és a Vértes között fekvő, 30 szobás, egy arborétum közepén lévő, állami tulajdonú lovasberényi kormányüdülőt, amelynek üzemeltetője eddig a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. volt.
Rosszul lett a szavazatszámláló bizottság egyik tagja a Fejér megyei Lovasberény 3-as számú szavazókörében vasárnap, kórházba vitték - közölte a helyi választási iroda a valasztas.hu-n.
Késsel támadt két ismerősére hétfőn egy 39 éves székesfehérvári férfi. Egyik áldozata életét vesztette, a másik súlyos sérüléseket szenvedett – közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság .
Egyelőre "nem időszerű" Lovasberényben közterületet elnevezni Horn Gyuláról - ez volt a hat tagú képviselő-testület többségének álláspontja arról a helyi lakosok egy része által támogatott kezdeményezésről, hogy nevezzenek el egy közt a néhai miniszterelnökről.