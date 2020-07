Egységesen 30 500 forintot kérnek az „utazási” koronavírus-tesztért

Az a beállítás, hogy ők méltóztatnak nekünk „lökni egy kis pénzt”, a miniszterelnök szerint „megalázó és nem fedi a valóságot”.

„Azt nem tudom megmondani, mi lesz, csak azt, nekünk mit kell tennünk” – mondta Orbán Viktor péntek reggeli interjújában, a Kossuth Rádióban, arra a kérdésre válaszolva, meddig lehet kivédeni, hogy Magyarországon is elinduljon felfelé a koronavírus-fertőzöttek száma. A miniszterelnök kiemelte:



nem szabad feladni a higgadt védekezést, mindig legyen a fejünkben, hogy a vírus itt van közöttünk, nincs még vakcina,

a kormány pedig megpróbál kiszámítható döntéseket hozni. Több száz ember áll készenlétben a háttérben, az operatív törzs keddenként tesz javaslatot a kormány számára, ezekről szerdán döntenek, a döntések pedig péntekenként léphetnek hatályba.

„Itthon a legbiztonságosabb, itthon tudunk vigyázni egymásra” – üzente a miniszterelnök. Azokat, akik mégis külföldre utaznak, arra kérte, úti célul a zöld jelzésű országokat válasszák. Kiemelte: sok országban megindult a járvány második hulláma, Nyugat-Európában kevésbé drámai, de romlik a helyzet. Orbán hangsúlyozta: a magyar védekezés bevált, és ha tartjuk azt, ahogy eddig együtt éltünk a vírussal, nem lesz baj. Hozzátette, hogy nem olyan helyzetben vagyunk, mint az első hullámnál, márciusban az egész világ felkészületlenül állt a járvány előtt. Szerinte kiderült, hogy Európa egyik legjobb egészségügyi rendszere a magyar, a védekezéshez szükséges eszközöket mi gyártjuk, és minden védőeszközből annyi készül, amennyi kell. Ám az eszközök mit sem érnek, ha a mindennapi élet szabályai nem jók, és az emberek nem tartják be, ezért fontos a nemzeti konzultáció – vélekedett. Orbán megismételte, hogy továbbra is az idősek vannak a legnagyobb veszélyben, vigyázni kell rájuk. Azt javasolta, hogy „miután most jól van beállítva a védekezés szintje”, és minden változás kockázatot jelentene, ne változtassunk.



„Kanyarban kell előzni”



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön jelentette be , hogy augusztus 15-e után sem lesznek nagy létszámú (500 fő feletti) zenés-táncos rendezvények. Orbán most arról beszélt: a kormány több mint ötmilliárdot különített el, és a turisztikai ügynökség kidolgozott egy programot, garázskoncerteket ajánlanak. Azt mondta, hogy amikor könnyűzenészekről beszélünk, csak a színpadon lévőket látjuk, pedig sok mindenki van a háttérben, például világítók, hangtechnikusok. 800 milliárdot kifejezetten a cigányzenészek megsegítésére különítettek el. „Azt hiszem, hogy amit lehetett a kormány megtett” – fogalmazott a miniszterelnök. A gazdaságvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban kiemelte: a magyar munkaügyi statisztika „a dzsungelhez hasonló”, különböző mutatók különböző bázisokkal számolva. Azt mondta, összességében a dolgozók számának növekedését tekintve megtört a lendületünk, de közel vagyunk ahhoz, hogy bekövetkezzen, hogy annyi munkahelyet hozzanak létre, amennyit a vírus tönkretett, ehhez viszont kell még „néhány hét”. Arra a kérdésre, mi lesz akkor, ha jön a második hullám, Orbán azt mondta, a gazdasági védekezésnek egy speciális változatát alakították ki. Felidézte Matolcsy György jegybankelnök szavait, aki úgy fogalmazott, „kanyarban kell előzni”, és azt mondta: nem érhetjük be sikeres intézkedések átvételével, különleges válságkezelési eszközöket kell kitalálni, mely nem azonos a többi országéval. Azt mondta, ilyen, hogy a kormány nagy összegeket és szabályváltozásokat eszközölt a beruházások területén.

„Megalázó és nem fedi a valóságot”

Az uniós költségvetéssel kapcsolatban azt mondta, hogy bár a magyar nyelv valamiért úgy rögzítette, „pénz kapunk” az Európai Uniótól, valójában az innen a nyugatiak által kivitt pénz egy részét szereztük vissza. Szerinte egyenlőtlen feltételekkel vállaltuk a versenyt, és ezért jár nekünk esélyegyenlőséget teremtő pénzügyi visszatérítés, az a beállítás, hogy ők méltóztatnak nekünk „lökni egy kis pénzt”, „megalázó és nem fedi a valóságot”.