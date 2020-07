Irán szombattól nem engedi be a turistákat

Csak meghatározott, például munkavállalási céllal kérhetnek a külföldiek belépésre jogosító vízumot, és őket is csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával engedik be.

Irán szombattól nem enged be turistákat az országba a koronavírus-járvány újbóli felerősödése miatt. A kormány pénteki bejelentése szerint csak meghatározott, például munkavállalási céllal kérhetnek a külföldiek belépésre jogosító vízumot, és szombattól őket is csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával engedik be. A vizsgálatot nemzetközileg akkreditált intézetnek kell elvégeznie az érkezők hazájában, és nem lehet régebbi négynaposnál – idézte a sajtó a bevándorlási hatóságok közleményét. Az iráni egészségügyi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint a megelőző 24 órában 226 ember halt bele a SARS-Cov-2 koronavírus okozta Covid-19 légzőszervi betegségbe vagy annak szövődményeibe, ezzel 16 569-re nőtt a járványban elhunytak száma. A fertőzöttek napi száma több mint 2600-al nőtt, összességében pedig már meghaladta a 300 ezret. A járvány felerősödése sokak szerint a korlátozóintézkedések május végi enyhítése következményének tartják. Kedden a fővárost, Teheránt „vörös zónává” kellett nyilvánítani a fertőzöttek nagy száma miatt. Az iráni orvosi kamara felhívta a figyelmet arra, hogy orvos- és ápolóhiányhoz vezethet, ha továbbra is nő a megbetegedések száma.