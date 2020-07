Cégek tucatjai egy székhelyen

Már ma napi gyakorlat az Országos Atomenergia Hivatalnál az a kérdező és tanuló magatartás, amire a kormány a múlt héten kötelezte a hatóságot.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) feladatairól szóló 2011-es kormányrendelet módosítására annak érdekében volt szükség, hogy a hatékony biztonsági kultúrára vonatkozó európai uniós előírások a hazai jogrendszerben is egyértelműen megjelenjenek - közölte korábbi tudósításunk kapcsán lapunkkal a hatóság. Múlt szombati beszámolónk szerint a kormány csütörtökön azzal a kitétellel egészítette ki korábbi rendeletét, hogy a hivatal kérdésfelvető és tanuló magatartást elősegítő, hatékony irányítási rendszert hoz létre és tart fenn. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy az Állami Számvevőszék frissen megjelent, a szervezet 2015-2018-as működését vizsgáló anyaga kisebb hiányosságokat tárt fel az OAH belső kontrollingrendszereinek gyakorlati működtetésében. A mostani módosításra azért került sor, hogy a hazai jogszabályok teljes körűen megfeleljenek az európai uniós előírásoknak - szögezte le lapunknak írt levelében az OAH. Egy 2014-es Euratom-irányelvmódosítás a szabályozó hatóságok számára olyan rendszerek bevezetését írja elő, ami alapján a személyzet és a vezetők minden szinten mindenek elé helyezik a nukleáris biztonságot. Az irányítási rendszernek elő kell mozdítania a szervezet ama képességét, hogy az egyének szintjén az egyik legfontosabb elvárás a kérdező magatartás legyen. Ez igen magas biztonsági kultúrának felel meg. Az OAH viszont már évekkel ezelőtt a nemzetközi előírásoknak megfelelő belső szabályozást alakított ki - szögezik le. Ez a szervezet minden szintjén elősegíti a nukleáris biztonság szempontjainak érvényesítését. A mostani szabálymódosítás miatt tehát az OAH-n belül további intézkedésekre nincs szükség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által 2018-ban lefolytatott felülvizsgálat eredményére szerint az OAH eleget tett a NAÜ-s követelményeinek, így az erős biztonsági kultúra előmozdításának és támogatásának, a szervezeti változások kezelésének és a fokozatos megközelítés alkalmazásának - írja az OAH. A hatóság a honlapján a minap arról is hírt adott, hogy a Nuclear Threat Initiative (NTI) szervezet rangsora szerint a radioaktív anyagok védettsége a 154 vizsgált állam között Magyarországon a 6. legjobb. Úgyszintén közölték, hogy a Paks II-es atomerőmű-fejlesztés területén engedélyezték egy betonkeverő üzem-vezénylő, valamint egy betonvizsgáló laboratórium megépítését.