Egy szál úszónadrágban szelfizett Orbán szövetségese, és a vírusszabályokra is fittyet hányt

Túl van az életveszélyen a máltai újságírógyilkosság koronatanúja, aki a múlt héten szenvedett szúrt és vágott sérüléseket. Melvin Theuma napokig élet-halál között feküdt. A héten elhagyhatta az intenzív osztályt, de továbbra is kórházban ápolják. Állapota csütörtök esti közlés szerint „stabil”, ám jelentősen hátráltatja a folyamatban lévő büntetőeljárást. Hírek szerint Theuma a betegágyán megerősítette a nyomozóknak, hogy öngyilkosságot kísérelt meg múlt kedden, néhány órával azelőtt, hogy vallomást kellett volna tennie a bíróságon. Este találtak rá a fürdőszobájában, vérbe fagyva, kezében késsel. Súlyos sérülések voltak a nyakán, a hasán, illetve a bal csuklóján. Máltán sokan kétkedve fogadták a hírt, hogy a 42 éves férfi önmagát sebezte meg, a vizsgálat még tart. A koronatanú átvágott torkában megsérültek a hangszálak, beszélni nem tud, kézmozdulatokkal és papírlapra írt üzenetekkel kommunikál. Ám a perben elvárás, hogy „viva voce”, azaz élő szóban tegyen vallomást, mert a bíró a metakommunikációt is figyeli. Erre Theuma vélhetőleg hónapokig képtelen lesz, ami tovább lassítja az eddig sem túlságosan pörgő igazságszolgáltatást. Ráadásul előfordulhat, hogy újból operálni kell. Az egykori taxis és pitiáner bűnöző tavaly novemberben vádalkut kötött, büntetlenségért cserébe bevallotta, hogy része volt a Daphne Caruana Galizia oknyomozó riporter elleni 2017-es merényletben: ő közvetített a megbízó, Yorgen Fenech milliomos „kaszinókirály” és a robbantók között. Később azt is állította, hogy Chris Cardona akkori miniszter fizetett a bérgyilkosoknak. A szövevényes ügy, amelybe már belebukott egy kormány, Pieter Omtzigt, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének holland rapportőre szerint „sötét árnyékot vet a máltai közéletre”. Politikusok, üzletemberek, rendőri vezetők érintettek az áldozat által leplezett korrupciós botrányokban. Sokuk ellenérdekelt az igazság feltárásában, és akadályozza az eljárást. A főügyész elutasítja, hogy a vizsgálatot nemzetközi nyomozócsoport vegye át az Europol felügyeletével. A koronatanú elnémulása most újabb lélegzetvételhez juttatja a bűnösöket.