A kabinet talált plusz 5 milliárd forintot, és azt mondta: ebből már tényleg mindenkinek ad közmunkát

A főváros legnagyobb közparkja egyben a legrémisztőbb is,

az önkényes lakásfoglalók átköltöztek a város más placcaira. A főváros számtalan pontján látni önkívületi állapotba került, drogos embereket, így a XIII. és a XIV. kerületben, illetve a Népligetben. A Hős utcát nemsokára lebontják, így az önkényes lakásfoglalókat - akikkel egyébként a legnagyobb baj volt - kiűzték, akik pedig legálisan laktak és laknak a mai napig is ott, kaptak egy felajánlást: fizetnek nekik 4-5-6 millió forintot, csak menjenek el, írja az atv.hu . Csakhogy mint az a Heti Napló Riportjából kiderült,

Legalábbis az ott lakók szerint a régóta itt lévő prostituáltak és hajléktalanok mellé felzárkóztak a Hős utcából kiszorítottak is. Az egyik lakó szerint megesett, hogy bedrogozva üldözték az embereket a parkban. “Verekednek, üvöltöznek, emberekkel kiabálnak, fenyegetik őket, a kutyásokat is fenyegetik, hogy megölik a kutyájukat, meg megölnek téged is, nekimennek az embereknek, ha arról van szó, nyílt terepen folyik a szex, magamutogatás megy, itt, ahol játszanak a kisgyerekek” – számolt be a Népligetben tapasztaltakról egy környékbeli. Lényegében minden estére gyakorlatilag egy kis Hős utca jelenik meg a parkban. Mivel a főváros legnagyobb közparkjáról van szó, ezért a fővároshoz fordult a Heti Napló, mert tudni szerette volna, hogy szándékoznak-e valamit kezdeni a kialakult helyzettel vagy sem.