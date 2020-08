Kisteherautóba hajtott egy gépkocsi Heves megyében, meghalt a sofőr

Az enyingi család már épp elhajtott volna, amikor érdi ellenfeleik erősen romosították a gépjárműveket.

A Pest Megyei Főügyészség indítványozta tizenkét ember letartóztatását, akik egy érdi benzinkúton verekedtek, amelynek során egy ember meghalt. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pénteki sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt csütörtök este Érden. A "vendetta" következtében ketten életveszélyes, hárman súlyos, heten pedig könnyű sérülést szenvedtek - közölte Latorovszky Gábor megbízott főkapitány-helyettes. A rendőrség 12 ember ellen csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, egy ellen pedig emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, és kezdeményezte a letartóztatásukat. A Pest Megyei Főügyészség szombaton azt közölte az MTI-vel, hogy egy enyingi és egy érdi család keveredett összetűzésbe csütörtök este. Az enyingi család legalább tizenhat férfi tagja - több gépkocsival - megjelent egy érdi benzinkúton, hogy ott találkozzanak az érdi család tagjaival. Mindkét család a találkozóra különböző ütlegeket, illetve szúró-vágó eszközöket vitt magával. A benzinkútra érve egy, az érdi családhoz tartozó férfi gépkocsiját egyből a másik család egyik ott várakozó tagjának kormányozta és elütötte, majd tolatni kezdett és elütött egy másik embert is. Ezután az enyingi család tagjai a gépkocsi köré gyűltek, és kirángatták annak utasait, miközben verekedésbe keveredtek az érdi család helyszínre siető tagjaival is. A verekedők különböző szúró és ütő eszközöket használtak, és még gázpisztollyal is adtak le lövést. A konfliktus során az egyik enyingi férfi egy hegyes eszközzel szívtájékon szúrta az egyik érdi családtagot, aki rövid idővel később elhunyt. A több percig tartó összecsapás után az enyingi család tagjai gépkocsival elhagyták a helyszínt, de távozás közben az érdi család tagjai "megrongálták" a gépkocsikat - áll a közleményben.