Riói olimpikon nyerte az éjszakai futóversenyt Budapesten

Csere Gáspár 1:07:13 órás idővel ért célba a hetedik alkalommal megrendezett viadalon.

A riói olimpikon Csere Gáspár nyerte meg szombat éjjel a Generali Night Run Budapest futóverseny félmaratoni távját. A szervezők tájékoztatása szerint a 28 éves hosszútávfutó 1:07:13 órás idővel ért célba a hetedik alkalommal megrendezett viadalon, amelynek központja a Várkert Bazár volt, és az útvonal érintette többek között a pesti rakpartot, áthaladt az Alagúton, és átvezetett a Budai Várnegyeden is. A versenyen több mint 4500-an indultak, az egyéni indulók 6 vagy 9 kilométeren – fejlámpás és jelmezes bulifutamon is –, illetve félmaratonon vehettek részt, utóbbi távon váltóban is.



Az eseményre 100 orvos és ápoló kapott ingyenes indulási jogot, illetve az idén 150 éves Magyar Tűzoltóság 150 tagja is ott volt a rajtzónában. A névadó Generali idei sporteseményeinek fókuszában a „The Human Safety Net” nevű kezdeményezés áll, amellyel a koraszülött babáknak és családjaiknak nyújtanak segítséget.