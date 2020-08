A Színművészeti hallgatói önkormányzata nem fogadja el a kuratóriumot

A Kurultaj idén 400 millió forint támogatást kapott az Emmitől.

Elmarad a Kárpátia koncertje, nem lesznek esti és éjszakai táncházak sem, de augusztus 21. és 23. között Bugacon megtartják a Kurultaj – Magyar Törzsi Gyűlést, ami a hun és türk tudatú népek legnagyobb közös hagyományőrző ünnepe is – jelentették be a rendezvény honlapján . (A szervezők a korábbi években arról beszéltek, hogy a fesztiválon részt vevők száma 150-200 ezerre tehető.) A szervező Magyar-Turán Alapítvány szigorú biztonsági és egészségügyi szabályok alkalmazását ígéri, a járványhelyzet miatt a rokonnépek delegációi is kisebb létszámúak lesznek, csak olyan országokból érkeznek, ahonnan korlátozás nélkül engedélyezett a beutazás, vagy pedig 2 negatív Covid-teszttel rendelkeznek.A Kurultaj idén 400 millió forint támogatást kapott, de már döntés született arról, hogy jövőre 200, 2022-től 350 millió forint álljon a fesztivál rendelkezésére a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) fejezetében. A Kurultaj először 2018-ban kapott kiugró nagyságrendű, 300 milliós állami támogatást az Emmitől, tavaly pedig 350 millió forintot.A rendezvény támogatója között ott található a Takarék Csoport is, amelynek élén Mészáros Lőrinc bizalmasa, Vida József áll.