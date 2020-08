Harminchat ember lett koronavírusos egy Győr-Moson-Sopron megyei családi rendezvény után

Jó időben vették meg, majd adták el az épületet, csak az engedélyekre és az őrzésre kellett költeniük.

Egyetlen sor téglát sem kellett leraknia Tiborcz István cégének, mégis milliárdos hasznot hozott számukra egy visegrádi, máig befejezetlen hotel-beruházás két év alatt, azzal, hogy hogy 2019 márciusában eladták az ingatlant egy alapkezelőnek – írja az Átlátszó.hu . A lap emlékeztet az mfor.hu értesülésére, miszerint a visegrádi hegyoldalban évek óta félkészen, tájsebként álló hotelt tulajdonló cégből (HOTEL VSGRD Kft.) hatalmas osztalékot vett ki a tulajdonos Longoria Holding Zrt. A Longoria Holdingban pedig a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST Zrt a többségi, egy Lexan Holding Zrt. nevű cég pedig kisebbségi tulajdonos.

Az ügyről először beszámoló Mfor a cégbírósági adatok alapján úgy számolt, hogy a HOTEL VSGRD Kft-nek a félkész hotel értékesítéséből 3,65 milliárd forint bevétele és számításaik szerint 1,21 milliárd forint nyeresége származott az ingatlan eladásából.

Az Átlátszó azonban a pontos, hitelesített összeget is szerette volna megismerni, ezért megkérdezték a Longoria többségi tulajdonosát, a BDPST Zrt-t, hogy a két év alatt, amíg a HOTEL VSGRD Kft-n keresztül a birtokolták az ingatlant, milyen változtatásokra került sor az épületben és a telken. A válasz a BDPST Zrt. kommunikációs feladatait ellátó, a sok milliárdos kormányzati kommunikációs kampányokban is részt vevő Goodwill Communications Tanácsadó Kft.-től érkezett. Ebből kiderült, hogy a cég által hozzáadott érték a projektben nemzetközi tanácsadók bevonása, egy fejlesztési koncepció kidolgozása és a szükséges engedélyek megszerzése volt. Bár a Goodwill az mfor.hu-n megjelenő cikk több megfogalmazását is nehezményezte, azt

az Átlátszó szerint nem tagadták, hogy a Hotel VSGRD Kft. a félkész szálloda értékesítése után több, mint egymilliárd forintos osztalékot (1.075.000 Ft) fizetett ki a tulajdonos Longoria Holding Zrt. részére.

A tényfeltáró portál arra is emlékeztet, hogy a hotelberuházást egy azóta már bedőlt ír cég kezdte el, ami több milliárd forintos hitelt kapott egy állami tulajdonú banktól: az MKB-tól, ami azóta Mészáros Lőrincé és Szíjj Lászlóé. A szálak pedig szépen összeérnek azzal, hogy a félkész hotelt a Szijjártóhoz köthető vagyonkezelő, a Minerva V50 Ingatlankezelő Alap vette meg tavaly márciusban.