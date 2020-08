Aggódnak XVI. Benedek egészsége miatt

A Passauer Neue Presse szerint övsömör támadta meg.

Aggódnak XVI. Benedek emeritus pápa egészségéért. A Passauer Neue Presse szerint övsömör támadta meg, aminek a 93 éves, 2013-ban lemondott egyházfő esetében nagyon veszélyes szövődményei lehetnek. A német lap úgy tudja, akkor lett beteg, amikor június végén rövid időre hazautazott Regensburgba, hogy ott lehessen testvére halálos ágyánál. Georg Ratzinger nem sokkal később, július elsején elhunyt. Joseph Ratzinger a nyilvánosság előtt nem beszélt bátyja haláláról, de rendkívüli módon megviselhették a történtek, hiszen ő volt az egyedüli igazi bizalmasa. Rendkívül szoros kapcsolatban álltak, amíg Georg Ratzinger egészsége lehetővé tette, rendszeresen ellátogatott fivéréhez a Vatikánba, együtt töltötték például a karácsonyt. XVI. Benedek bajorországi látogatása során felkereste szülei, idősebb Joseph Ratzinger és Maria Rieger sírját is. XVI. Benedek megbetegedéséről életrajzírója, Peter Seewald számolt be, aki szombaton adta át az emeritus pápának májusban megjelent, „XVI. Benedek – Egy élet” című biográfiáját. Mint mondta, az emeritus pápa betegsége ellenére optimistának mutatkozott és azt mondta, ha ereje még engedi, írni fog egy újabb művet. Ugyanakkor Seewald megerősítette, hogy XVI. Benedek nagyon törékenynek tűnt. Az író Benedek pápa jó ismerője, mindeddig négy interjúkötetet készített vele, amelyek világszerte összesen hárommillió példányban jelentek meg. XVI. Benedek szellemi végrendeletét halála után hozzák majd nyilvánosságra. Arról is rendelkezett, hová temessék: a Szent Péter bazilika altemplomába, ahová 2005-ben a Szent II. János Pál földi maradványait tartalmazó hármas koporsót is tették. (2011-es boldoggá avatásakor a lengyel származású egyházfő koporsóját a Szent Péter bazilikában, Michelangelo híres szobra, a Pieta mellett helyezték el.) Benedek pápa azt kívánja kifejezni ezzel, mennyire közel érezte magához az 1978-ban pápává választott Karol Wojtylát. Az „utazó pápa” alatt Joseph Ratzinger a teológiai ügyekben mindenható Hittani Kongregáció prefektusa volt.