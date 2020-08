Össznépi az egyetértés arról, hogy lopják az uniós pénzeket

Várható, hogy az egy hónapos, de kifejezetten sűrű gyorstalpalón még többen lemorzsolódnak majd.

Július végéig összesen 1409 fő adta be jelentkezését a rendőrség által meghirdetett iskolaőri pályázatra, az egészségügyi, pszichológiai és erőnléti vizsgálatok után pedig augusztus 3-án 497 fő kezdte meg a képzést – tudta meg a Népszava az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK). A pályázók kétharmada tehát már a tanfolyam előtti szűrőn fennakadt és várható, hogy az egy hónapos, de kifejezetten sűrű gyorstalpalón még többen lemorzsolódnak majd. A résztvevőknek 40 órás pedagógiai-pszichológiai, 24 órás bűnmegelőzési és konfliktuskezelési, 56 órás rendvédelmi és gyakorlati tanfolyamon kell részt venniük. A modulok mindegyike vizsgával zárul. Az ORFK válasza szerint a fenti, mintegy ötszázas állományból 422 főt intézményi szolgálatra, 75 személyt pedig helyettesítésre osztanának be. A rendőrség szerint országszerte 478 iskolába kellene őrt küldeni, ezt pedig a képzést megkezdők számadatai alapján nagyon szűkösen tudják majd teljesíteni. Ráadásul egy iskolaőr vélhetően kevés lesz egy több száz tanulót foglalkoztató intézménybe. A Magyar Nemzet információi szerint a programot elindító Emberi Erőforrások Minisztériuma is iskolánként legalább egy-két őrrel számolt. Ez alapján nem zárható ki, hogy a rendőrség a hivatásos állományból átvezényelt munkatársakkal „töltené fel a lyukakat”. A Népszava információi szerint a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) már több olyan panaszt, aggódó megkeresést kapott, hogy a rendőröket akár paranccsal is átvezényelhetik az iskolákba. Az ORFK megkeresésünkre többször is hangsúlyozta, hogy csak önkéntes jelentkezőkkel számolnak. A rendőrök jogviszonyáról szóló 2015-ös szolgálati törvény viszont megengedi, hogy rendőröket évente négy hónapra átvezényelhessék „a rendvédelmi szerv bármely szervezeti egységéhez és bármely helységbe meghatározott szolgálati feladat teljesítésére”, egy hónapig pedig szolgálati beosztásuktól függetlenül is áthelyezhetőek bármilyen más munkakörbe. Ám a rendőrök nem csak az esetleges költözés miatt idegenkednek az iskolaőri feladatoktól. Mint Dávid Ferenc, az FRSZ főtitkár-helyettese lapunknak korábban elmondta, az egy hónapig tartó pedagógiai-pszichológiai felkészítés egy profi rendőrnek is kevés lenne az átálláshoz. - Az embereink a bűnözőkkel való bánásmódhoz szoktak, nem a 16 éves, hangjukat próbálgató kamaszfiúk lecsillapításához. Nem véletlen, hogy a fiatalkorú elkövetőkkel foglalkozó nyomozók is speciális kiképzésben részesülnek. Konfliktus pedig nem csak a gyerekekkel adódhat, hanem tanárokkal és a felháborodott szülőkkel is – mutatott rá a szakszervezeti vezető.