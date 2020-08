Latinos folytatás Duisburgban

A mai tudásunk szerint három magyar is lesz a főtáblán a vírus utáni első Grand Slam-versenyen: az augusztus utolsó napján New Yorkban rajtoló US Openen mindkét top100-as magyar éljátékos, a világranglistán 76. helyezett Balázs Attila, és a 84. helyre rangsorolt Fucsovics Márton is alapból került fel főtáblára. Balázs pályafutásának sarokpontját jelenti az US Open, ugyanis karrierje alatt először indulhat GS-tornán, míg Fucsovicsnak ez lesz az ötödik próbálkozása ezen a szinten (az eddigi négy versenyén egyaránt kikapott az első fordulóban). Balázs Attilának kifejezetten rosszul jött a kényszerszünet, tudniillik saját bevallása szerint élete legjobb formájában volt, amikor felfüggesztették a versenyszezont. Most nem is az előre lépés, hanem az eddig elért eredményeinek stabilizálása a célja. Fucsovics nemrég játszott egy edzőmeccset Szerhij Sztahovszkijjal, aki korábban már Federert is legyőzte, vagyis ő is edzésben tartotta magát a szünet alatt. A Federer legyőzésére azonban ezúttal nem lesz esély, ugyanis a tornát eddig már ötször megnyerő svájci zseni térdsérülése miatt már korábban visszalépett a teljes idei szezontól. Örök riválisa, a jelenleg világranglista második Rafael Nadal sem lesz ott, ámbátor őt a vírus tartja távol a versenytől. Nem bízik a védekezés hatékonyságában. A tavalyi US Openen győztes, tehát címvédő spanyol Twitter-bejegyzésében úgy indokolt, hogy inkább a szívére hallgat, és a jelenlegi helyzetben úgy döntött, nem utazik el New Yorkba. „A helyzet az egész világon nagyon bonyolult, a koronavírusos esetek száma mindenütt emelkedik, és úgy látszik, hogy még mindig nem uraljuk a helyzetet” – fogalmazott Nadal. A hölgyeknél is foghíjas lesz a mezőny, a világranglistát vezető Ashleigh Barty jelezte, nem áll rajthoz, de a címvédő kanadai Bianca Andreescu, a hatszoros US Open-bajnok amerikai Serena Williams, illetve a korábbi világelső, jelenleg ranglista második román Simona Helep igen. Ahogy a harmadik magyar, Babos Tímea is vállalja az utazást: nyolcadszor szerepel a US Openen, eddigi legjobbja 2016-os sorozata, amikor a harmadik körig jutott.