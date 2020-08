Véletlenül Trump üdülőjébe másztak be a rendőrök elől menekülő tizenévesek, a hátizsákjukban karabély és lőszer volt

„Fogalmuk sem volt, hogy hova bújtak el” – mondta a rendőrség szóvivője.

Három tizenéves fiú véletlenül épp Donald Trump amerikai elnök floridai üdülőjének kertjébe mászott be rendőrök elől menekülve, ráadásul hátizsákjukban egy Kalesnyikov karabéllyal és 14 töltött tárral – adta hírül szerdán a Palm Beach-i rendőrség. A 15 éves fiúk autóban ücsörögtek Trump Mar-a-Lago üdülőjétől három kilométerre, amikor felfigyelt rájuk egy gépkocsis rendőrjárőr. A villogó – avagy a megkülönböztető – fényjelzés bekapcsolására a fiúk azonnal gázt adtak és elszáguldottak az elnöki üdülő felé. Odaérve észrevettek egy másik, éppen igazoltatást végző rendőrjárőrt, és azt hitték, hogy már útzárat is elrendeltek miattuk. Vészfékezéssel megálltak és kiugorva kocsijukból, lélekszakadva bemásztak Trump üdülőjének kertjébe. A rendőrség nem vette félvállról a dolgot: helikoptert és kutyát is bevetve hamarosan elfogta a triót, amely nem tanúsított ellenállást.



Hozzátette, hogy a fiúk a karabélyról azt vallották, nem az övék, hanem csak találták. A történtek ellenére a szóvivő szerencsésnek mondta a fiúkat, mert ha épp az üdülőben lett volna az elnök, vagy családtagja, akkor a biztonsági őrök akár agyon is lőhették volna az illetéktelen behatolókat. Így sem jártak túl jól:



tűzfegyverrel történt betörésért állhatnak bíróság elé, tárgyalásukig pedig fiatalkorúak börtönében vendégeskedhetnek.

Az üdülő egyébként nyáron zárva van.