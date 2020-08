Átlépte a 700 ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma a világon

Az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió által áttekintett dokumentumok szerint a vámhivatal vezetője és munkatársai 2014 óta legalább hatszor hívták fel a figyelmet a veszélyre és kezdeményezték a műtrágyaként is használt anyag elszállítását; ám a rakomány azóta is a belvároshoz közeli hangárban maradt.

A konfliktusokban megedződött városlakók némelyike meg sem riadt, amikor kedden az első robbanás megrázta Bejrútot . A tapasztaltabbak higgadtan a folyosókra siettek, felkészülve arra, hogy a lökéshullám betörheti az ablakokat. A második detonáció azonban már általános pánikot okozott: hatalmas ereje volt, legalább 10 kilométeres körzetben betörte az üvegeket, a lökéshullámokat pedig még a több mint 200 kilométerre fekvő Cipruson is érzékelték. A robbanás a földet is megmozgatta – szeizmográfok a Richter-skála szerinti 3,5-ös erősségű rengést mértek, amelynek epicentruma egy, Bejrút kikötőjénél lévő hangár volt. A raktárban mintegy 2750 tonna rendkívül robbanékony ammónium-nitrátot tároltak, amelyet még 2013-ban egy hajóról foglaltak le. Az Al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió által áttekintett dokumentumok szerint a vámhivatal vezetője és munkatársai 2014 óta legalább hatszor hívták fel a figyelmet a veszélyre és kezdeményezték a műtrágyaként is használt anyag elszállítását; ám a rakomány azóta is a belvároshoz közeli hangárban maradt. Az óriási mennyiségű ammónium-nitrát időzített bombaként hevert ott, mígnem kedden az épület – egyelőre ismeretlen okból – lángra kapott. Feltételezések szerint a raktárban tűzijátékokat is tároltak, amelyek az első detonációt okozták, és ez robbantatta be az ammónium-nitrátot. A második detonáció lényegében háborús övezetté változtatta Bejrútot: porig rombolta a kikötőt és a környező épületeket, a főváros egészében károkat okozott – az első becslések szerint 3-5 milliárd dolláros (870-1450 milliárd forintos) értékben. A májusban államcsődöt jelentett Libanonnak minimális tartalékai vannak a helyreállítás fedezésére. A detonáció ráadásul a kikötőben raktározott gabonát is használhatatlanná tette, az AP hírügynökség által idézett becslések szerint az ország készleteinek 85 százaléka is használhatatlanná válhatott, a kormánynak pedig a fogyatkozó külföldi devizatartalékokból kellene fedezni az importot.