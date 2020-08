Halászok tiltakoztak a Miniszterelnökség épületénél

Mint mondták, azért demonstrálnak, mert 2014-ben úgy tiltották be a halászatot a természetes vizeken, hogy semmilyen kompenzációt nem kaptak.

Kisebb demonstráció zajlott a kormányinfó helyszínén, a Miniszterelnökség épülete előtt. A halászok lapunknak elmondták: azért demonstrálnak, mert 2014-ben úgy tiltották be a halászatot a természetes vizeken, hogy semmilyen kompenzációt nem kaptak. – Elveszítettük a megélhetésünket. Nekem az édesapám is halász volt, én is egész életemben ezt csináltam és a fiam is halász lett, négy éve nincs munkánk – mondta egy idős férfi a Népszavának. Szerinte előbb Lázár János, majd Gulyás Gergely ígért a kormány nevében kompenzációt nekik, de semmi nem történt, még a több tízmillió forint értékű, használhatatlanná vált felszerelésük után sem kaptak semmit.

A Kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, ő már beterjesztett egy javaslatot a kormány elé a kompenzációról, de ezt a kabinet még nem fogadta el.