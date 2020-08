Kipréselték a béremelést a Postából a szakszervezetek

A Magyar Postának ugyan nincs engedélye az EU-tól, de sztrájktól tartva kénytelenek voltak vállalni a béremelést.

A nyomásgyakorlás eszközei, többek között a postai dolgozók idei demonstrációja és Orbán Viktor miniszterelnök megszólítása, valamint a sztrájkkészültség nélkül aligha sikerült volna elérnie a postai szakszervezeteknek a Magyar Postával csütörtökön megkötött béremelési megállapodást – mondták szakszervezeti vezetők sajtótájékoztatójukon. A megállapodás értelmében a postai dolgozók átlagosan 8 százalék alapbérfejlesztésben részesülnek idén, ugyanakkor egyéb folyósításoknak köszönhetően a dolgozók bértömege 11 százalékkal emelkedik – közölték. – Túlzás lenne tárgyalássorozatnak nevezni a történteket, mivel a munkáltató konkrét ajánlatot nem tett a mostani megállapodásig – mondta Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke. A Magyar Posta sokáig kitartott az egyszeri juttatási ajánlatuk mellett, de Tóth szerint a négy postai szakszervezet kitartó munkája – valamint a MÁV és a Volán dolgozóinak szolidaritása – eredményeként sikerült elérni, hogy idén 11,5 milliárd forint extra forrást biztosítsanak a 21250 postai dolgozónak. A béremelés idén májustól értendő, tehát visszamenőleg is megkapják a dolgozók az emelést. Tóth szerint nagy eredmény, hogy az emelés mértékében sikerült elismertetni a szenioritási szempontokat, hogy „a postát a hátukon vivő régi munkavállalók” hivatástudatát elismerjék. – Nagyon elmaradt béren vannak a postások” Tóth szerint, sok éven át dolgozó kollégáik is a garantált bérminimum körüli összeggel mennek csak el nyugdíjba. A szakszervezeti vezető kifejezte igényüket a jövőbeni fizetésemelésekre is, elismerve ugyanakkor, hogy szűkösek a Magyar Posta bevételei, amiből nem egyszerű ennek fedezetét biztosítani. Ezzel kapcsolatban említették, hogy a kisebb vidéki posták helyzete továbbra is nehéz, illetve a digitalizáció és a készpénz visszaszorulása miatt is van mit behoznia a Magyar Postának. – Az idei évre meg fognak nyugodni a kedélyek – fűzte hozzá Pfeifer Tamás, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke, ám elismerte, hogy nem minden kolléga lesz maximálisan elégedett. A Magyar Posta korábban azzal utasította el a dolgozók béremelési követeléseit, hogy az uniós versenyjogba ütközne, az Európai Unió jóváhagyása nélkül nem lehetséges a béremelés. Lapunk erre vonatkozó kérdésére Pfeifer Tamás elmondta, hogy a „tulajdonos Magyar Posta bevállalta”: amíg Brüsszelben döntenek arról, hogy az állam beavatkozhat-e a postai szolgáltatónál, addig is biztosítja az összeget. Erről érdemes tudni, hogy az EU azt vizsgálhatja, hogy az összeg biztosítása nem piacot befolyásoló tiltott támogatási forma-e, ami hátrányosan érint más csomagküldőt és egyéb szolgáltatót.