Bejrúti robbanás: Magyarország katasztrófavédelmi szakértőket ajánlott fel Libanonnak

Ezt Gulyás Gergely mondta a csütörtöki Kormányinfón. Bejelentette azt is, hogy újabb kétmilliárdot kapnak a klubok és a fesztiválok.

Romlik a helyzet egész Európában, ezért Spanyolország esetében az eddigi zöld besorolást sárgává változtatja a kormány – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint több országban is erősen emelkedik a fertőzöttek száma, ezt figyelemmel kísérik, de egyelőre esetükben nem szigorítanak a besoroláson. Magyarországon szerencsére nem nő radikálisan az esetszám. Ugyanakkor a „zöld” országokba utazás sem kockázatmentes, néhány környező államot, a balti országokat és Finnországot leszámítva minden európai országba fokozott óvatosságot igényel az utazás. Bár a jelenlegi szabályok szerint az augusztus 20.-i tűzijáték megrendezhető lenne, de éppen a fokozott óvatosság miatt állnak el ettől. A kormány áttekintette a foglalkoztatottsági adatokat is, ez szerencsére a korábbi visszaesés után ismét emelkedni fog és a tendencia alapján akár az év végére visszaállhat a tavalyi szintre. A kormány a zenekari támogatásokkal is foglalkozott, újabb támogatási csomagról döntöttek. Újabb 2,1 milliárd forintot fordítanak a szférára, erre a pénzre a klubok, művelődési házak pályázhatnak 9-30 millió forint értékben, a támogatás fejében zenei rendezvényeket kell szervezniük. A programban határon túli klubok is részt vehetnek. A klubok esetében a Petőfi irodalmi Múzeum, a fesztiválok esetében a Magyar Turisztikai Ügynökség bonyolítja majd a pályázatokat. A kormány meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját a szerdai „röszkei erőszakos betörés” részleteiről, több csoportban mintegy száz migráns akart átlépni a határon, ezt a rendőrök meg tudták akadályozni, egy líbiai állampolgár ellen folyik eljárás tiltott határátlépés miatt. A Belügyminisztérium szerint megfelelő számú rendőr áll rendelkezésre a határvédelemre, de nem zárható ki, hogy a határ fenyegetettsége romlani fog a közeljövőben. A kormány egymillió euró segítséget juttat el a maronita szír egyháznak a bejrúti robbanás nyomán. A katasztrófának magyar halottja, sebesültje nincsen. A Lánchíddal és az elsőre érvénytelennek nyilvánított közbeszerzési pályázattal kapcsolatban azt monda Gulyás Gergely, Karácsony Gergely főpolgármesterrel először fordul elő, hogy elveszíti az arányokat és úgy fogalmaz meg vádakat, hogy azoknak semmi alapja nincsen. A szocialista kormányok idején öt éves időszakot határoztak meg referenciaként a kivitelezők felé, ezt az Orbán-kormány hosszabbította meg nyolc évvel. – A főpolgármester úr a korábban jellemző higgadtságát szerezze vissza és olvassa el a jogszabályokat – mondta Gulyás Gergely, aki szerint Karácsony Gergely bocsánatkéréssel is tartozik a kormánypártok felé. A kormány továbbra is „drukkol” a fővárosnak a közbeszerzés kiírásához, még ha Karácsony Gergelyék „gyenge csapatot” is alkotnak. A Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumával kapcsolatban, ahová az intézmény egyetlen jelöltjét sem választották be Gulyás Gergely azt mondta, minden a jogszabályoknak megfelelően történt. A koronavírus miatt meghirdetett munkahelymegtartó támogatási programok augusztus végén járnak le, ezt Gulyás Gergely szerint egyelőre nem tervezik meghosszabbítani. A Bankszövetséggel azonban folynak tárgyalások a hiteltörlesztési moratórium esetleges meghosszabbításáról. Mint lapunk korábban elsőként megírta , a kormány még mindig nem állapodott meg az Európai Gazdasági Térség, köztük Norvégia kormányaival a Magyarországnak jutó támogatásokról, emiatt nagyságrendileg 200 millió eurótól esünk el. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta, amíg „álcivilek” akarják a pénzt osztani, amíg „Soros György akarja a pénzt osztani”, addig nem tudnak megállapodni. A Népszava kérdésére Gulyás Gergely nem akart a kormánynak megfelelő civil szervezetet megnevezni, mert szerinte „nagyon sok ilyen van”, a „nagyságrendileg 8000 magyar civil szervezetből van 50 amelyik folyamatosan támad minket, a többi 7950 rendben működik”.