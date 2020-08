A veszélyhelyzet idején a magyar cégek harmada állt át a teljes otthoni munkavégzésre

A lánc magyarországi boltjai az XXXLutz nevét veszik fel.

Megkezdődött a hat hazai Kika bútoráruház átalakítása, októbertől új tulajdonosa, az XXXLutz nevét veszik fel a lánc magyarországi áruházai. A Kika Lakberendezési Kft. csütörtöki közleménye szerint a 75 éve alapított osztrák cégcsoport 5,1 milliárd eurós árbevételével a világ második legnagyobb bútorkereskedelmi lánca, amely 13 országban 320 üzlettel van jelen, Magyarországon eddig Möbelix és Mömax márkanév alatt. A hazai Kika üzletek megvételét a szintén osztrák Signa csoporttól a Gazdasági Versenyhivatal 2019 augusztusában meghozott hozzájárulása tette lehetővé. Az áruházak jogfolytonossággal működnek tovább, de az XXXLutz beszerzési volumeneinek eredményeképpen a beszállítói kör bővül, új termékek, gyártók és modellek, Magyarországon eddig ismeretlen prémium és saját márkák jelennek meg, az áruházak pedig kívül és belül is megújulnak. Üllőn működni kezdett egy új központi raktár is, amivel 15-20 százalékkal nő azoknak a termékeknek a köre, amelyeket a vevők a vásárlás után azonnal elvihetnek – ismertette a közleményben Ingo Schalk, a Kika Lakberendezési Kft. ügyvezetője. A koronavírus-járvány miatt az üzletek átalakításával néhány hetes csúszásban vannak az eredeti tervekhez képest, de a cégcsoport közölte, nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy gyorsabban behozzák a lemaradást. Várhatóan október közepétől már XXXLutz áruházakban lehet vásárolni. A közleményben emlékeztetnek: a pandémiás helyzet felívelő szakaszban érte a hazai bútorkereskedelmet, 2018-ban és 2019-ben is 16-16 százalékkal nőtt az ágazat bevétele. A Kika Lakberendezési Kft. ebből nettó 27 milliárd forintos forgalommal részesedett tavaly. Kiemelték azt is, hogy a kijárási korlátozások három hónapja alatt két és félszeresére nőtt az online forgalom az előző év hasonló időszakához képest. A vállalat tervei szerint erősítik, fejlesztik az online értékesítési rendszert, ugyanakkor továbbra is teljes mértékűnek tartják az áruházak létjogosultságát, ez válhat hosszú távon a Lutz egyik erősségévé is a folyamatos digitális fejlesztések mellett – közölték.