Felköthetik a gatyát az egykor Pintér-közeli cégek, Mészáros bejelentkezett a biztonsági piacra

Budapesten egy 32 négyzetméteres lakás jön ki 20 millióból, a megyeszékhelyeken akár háromszor ekkora.

Meglepő különbségeket találhat, aki 20 millió forintból szeretne lakást vásárolni, az ország különböző pontjain ugyanis igencsak eltérőek az ingatlanárak. Az OTP Lakóingatlan Értéktérképe a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2019-es forgalmi adatait dolgozta fel, és vizsgálta meg: hol mi kapható ennyiért az országban. Az eredmények alapján Budapest három legdrágább – az V., I., II. – kerületében a 20 millió forint csupán egy 20-25 négyzetméteres minigarzonra volt elég. A főváros külső kerületeiben viszont akár kétszer ekkora lakásokat is meg lehetett szerezni 20 millió forintért. A budapesti viszonylatban legolcsóbb Soroksáron például kétszobás, 60 négyzetméteres lakóházat is vásárolhattak az érdeklődők. A legdrágább megyeszékhelyek felveszik az versenyt a budapesti peremkerületek átlagáraival. Debrecenben, Veszprémben, Székesfehérváron, Kecskeméten és Győrben 50 négyzetméteres, másfél-két szobás lakást lehetett vásárolni 20 millió forintból. Békéscsabán, Miskolcon vagy Kaposváron viszont ezért a pénzért közel kétszer ekkora ingatlanokhoz is hozzá lehetett jutni. Az OTP Ingatlanpont aktuális kínálatában elérhető ingatlanok áraiban ugyanilyen különbségek fedezhetők fel: 20 millió forintért lehet találni felújításra szoruló panellakásokat vagy teljesen felújított, azonnal költözhető családi házakat – jellemzően kisebb településeken vagy a nagyvárosok peremrészein. A fővárosban ezért az összegért kiváló állapotú, téglaépítésű, egyszobás lakást lehet venni a VIII. kerület belső részén, de a VII. kerületben is lehet találni jó állapotban lévő garzonlakást. Ha a vásárló kertre vagy nagyobb alapterületű lakásra vágyna, érdemes a XX., illetve a XXIII. kerületi lakásokra rákeresnie. Pesterzsébeten például vannak átlagos vagy felújítandó állapotban lévő, családok számára is alkalmas, kétszobás lakóházak udvarral. Soroksáron pedig akár háromszobás ingatlan is fellelhető ezért az összegért. A vidéki kínálatban már jóval több a családi ház ebben az árkategóriában, a kis községekben pedig kifejezetten jó állapotú otthonok várnak gazdára. A Dél-Alföld egyik kistelepülésén, Akasztón például négyszobás, új építésű családi ház vásárolható hátsó udvarral, garázzsal. A legdrágább megyeszékhelyen, Debrecen belvárosában viszont csak egy tizedik emeleti kétszobás panellakást találni ebben az értékben. A nagyvárosok közül az utóbbi években Tatabányán emelkedtek leggyorsabb ütemben az ingatlanárak, így nem meglepő, hogy a kedvelt Dózsakert városrészben a 20 millió forint mindössze egy kétszobás, jó állapotú panelre elég. A tatabányai példához hasonló panellakást találni Győr egyik legkeresettebb városrészben, Nádorvárosban. A 2019-es árrangsorban sereghajtó Salgótarjánban viszont 20 millió forintért már egy ötszobás, hegyvidéki panorámás, jó állapotban lévő, kétszintes családi ház vásárolható meg egy erkéllyel és külön loggiával. Ha valaki üdülőt szeretne venni ebből az összegből, akkor a Balaton partján nem nagyon fog találni 20 millió forintért, de a Tisza-tó vonzáskörzetében ennyiért már jó állapotú üdülőt lehet venni. Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei köszségben, Tiszaderzsen a parttól körülbelül 4 kilométerre egy négyszobás, új építésű, kétszintes családi ház várja az érdeklődőket. A tó központi városában, Tiszafüreden, ahol két év alatt közel duplájára emelkedtek az ingatlanárak, még mindig találni háromszintes, kiváló állapotban lévő, frekventált helyen lévő üdülőt is.