Boldog István fideszes képviselő most a pedofilok kasztrálása, az antifák betiltása mellett "kampányol"

A tisztifőorvosnak a déli határzár előtt kellett elmondania, hogy milyen fertőzésveszélyt jelent az illegális migráció.

Új mérföldkőhöz jutott el csütörtökön kormányzati propaganda, hiszen először tartottak szimultán sajtótájékoztatót a migrációs nyomásról és az ezzel járó járványügyi kockázatokról. Müller Cecília országos tisztifőorvos rendőrök társaságában, a röszkei határkerítés mellett beszélt arról, hogy el kell kerülni az új koronavírus-gócpontok kialakulását – és hogy milyen módszerekkel keresik a fertőzötteket, illetve a környezetükben lévő kontaktszemélyeket a hatóságok.

Az MTI tudósítása szerint Müller a mezőkövesdi esetet mutatta be részletesen, ahol napokon belül 43 fertőzöttet találtak - az említett, dél-borsodi település, ami kézenfekvő helyszíne lett volna a járványügyi sajtótájékoztatónak, légvonalban is 186 kilométerre, közúton, autópályán pedig 300 kilométerre van Röszkétől.

Egy iskolai dolgozó belázasodott, így kezdődött minden

Mint mondta, az első mezőkövesdi fertőzött egy iskolai dolgozó volt, akinél a későbbi járványügyi vizsgálatok során a leggondosabb kikérdezés mellett sem sikerült azonosítani a fertőzés eredetét. Müller Cecília hozzátette, "nem nyert bizonyítást", hogy ő a fővárosban - egészségügyi intézményben vagy tömegközlekedésen - fertőződött volna meg; tünetei voltak, lázas volt és köhögött, de koronavírusra akkor nem tesztelték, majd június 16-án részt vett egy 27 fős iskolai értekezleten, ahol senki nem viselt maszkot; egy másik, június 23-i értekezleten is részt vett és két családtagjának is átadta a fertőzést. A második iskolai értekezleten jelen volt a "második beteg", akit elsőként azonosítottak koronavírus-fertőzéssel, környezetében pedig azonnal elindult a kontaktkutatás, majd a járványügyi vizsgálat derített fényt a megbetegedésre - ismertette Müller Cecília. A népegészségügyi szakemberek és a velük dolgozó rendőrök végül három megye 29 településén 334 embert kerestek fel, összesen 43 fertőzöttet azonosítottak, közülük öt beteg került kórházba. Az országos tisztifőorvos jó hírnek nevezte, hogy 334 emberből 260-an már elhagyhatták a hatósági házi karantént, az utolsó pozitivitást július 23-án észlelték, ezért elmondható, hogy sikerült megállítani a járványt a dél-borsodi városban.



Sokba kerül a fegyelmezetlenség

Müller arra is figyelmeztetett, hogy az emberek fegyelme "kicsit lazulni látszik"; változatlanul be kell tartani a járványügyi szabályokat. Azt javasolta, hogy csakis egészséges, tüneteket nem mutató ember menjen munkába, közösségbe. A koronavírus-gyanús eseteket - folytatta - továbbra is a háziorvosnak kell telefonon jelezni, aki gondoskodik a mintavételről. Müller Cecília szólt a maszkhasználat, valamint a rendszeres, alapos kézmosás és a szellőztetés szükségességéről, majd megjegyezte azt is, hogy a népegészségügynek és a kormányhivataloknak mintegy 50 millió forintos, a rendőrségnek pedig további 8 milliós költséget jelentett a mezőkövesdi eset.

És hogy mi köze mindennek a migrációhoz? A sajtótájékoztatón végül erre is sikerült választ találni: Müller ugyanis kifejtette, hogy „Magyarország közegészségügyi és járványügyi helyzete kiváló, ezt rendkívüli mértékben veszélyezteti az ellenőrizetlen migráció”.

Az esemény apropóját egyébként az adta, hogy a rendőrség szerint csütörtökre virradó éjjel száz fős, agresszív migráns csoport ostromolta meg a röszkei kerítést.