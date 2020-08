Feltámadásra készülnek a BL-ben

A Mercedes a 70. Évforduló Nagydíja előtt bejelentette, finn pilótája 2021-ben is a csapatot fogja erősíteni.

A 70. Évforduló Nagydíja előtt bejelentette a Mercedes, hogy jövőre is alkalmazza majd Valtteri Bottast. A 30 éves finn pilóta 2021-ben ötödik szezonját töltheti a német istálló színeiben. Az új szerződés, csakúgy mint korábban minden alkalommal újfent csak egy szezonra szól. A Mercedes másik üléséről még nem született döntés, azonban csak idő kérdése, hogy a csapat mikor jelenti be a megállapodást a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltonnal, aki jelenleg is vezeti a pontversenyt. A brit esetében viszont hároméves kontraktus részleteiről egyeztetnek a felek. Ugyancsak eldőlni látszik a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel sorsa, aki állítólag már minden fontos dologban megállapodott a jövőre már Aston Martin néven szereplő Racing Pointtal. Olasz sajtóhírek szerint az eredeti terv az volt, hogy a felek a két silverstone-i verseny között bejelentik együttműködésüket, ezen viszont változtatni kényszerültek annak fényében, hogy Sergio Pérez koronavírusos lett. Kezdetben úgy tűnt, a mexikói pilótának legalább két futamot ki kell hagynia, ám csütörtökön nem várt fordulat következett be. A brit kormány éppen Pérez két tesztje között módosította az előírt hétről tíz napra a fertőzöttek kötelező karanténidőszakát, így a Racing Point tisztázni akarta, versenyzőjének hány napot kell elkülönülve töltenie. A válasz: hét nap, így a mexikói elhagyhatta a karantént. Amennyiben a csütörtökön elvégzett tesztje negatívnak bizonyul, akkor bebocsátást nyerhet a paddockba. Szintén a Racing Pointtal kapcsolatos hír, hogy pénteken, az első szabadedzés előtt jelenti majd be az FIA, hogy miképp döntött a Renault óvása végett. A francia istálló azért indított pályán kívüli támadást riválisa ellen, mert azt gyanítja, ellenfelük a Mercedes tavalyi fékcsatornáit használja, amit konkrét tervek nélkül aligha tudott volna lemásolni. Eközben a szervezők biztonsági okokból két ponton is változtattak a silverstone-i pályán. „Legutóbb nagyon sok piszok és törmelék került föl a pályára a tizenhármas kanyar kijáratánál, a tizennégyes kanyar kezdetén, ezért a kerékvetőt ott meghosszabbítottuk, összesen úgy harminc méterrel, hogy megoldjuk a problémát” – jelentette ki Michael Masi, az FIA versenyigazgatója. A másik változtatás a bukóteret érinti, egy gumifalat helyeztek el ott, ahol Danyiil Kvjat balesete történt a múlt hétvégén. Essék szó a hétvége esélyeiről is, nehéz elképzelni, hogy ne újabb Mercedes-siker szülessen. A Red Bull holland pilótája, Max Verstappen úgy gondolja, nem szabad illúziókat kergetniük, önerőből ezúttal sem lesz esélyük a Hamilton-Bottas duó ellen. „Talán találunk egy, másfél tizedet, s akkor egy kicsit közelebb leszünk, de ez nem elég. Álmodozhatunk, reménykedhetünk, de úgy gondolom, sokkal fontosabb, hogy reálisan nézzük a dolgokat, mert ez visz minket előre” – fogalmazott. „A kihívás számunkra most az egykörös különbség csökkentése, főleg egy ilyen pályán – ezt már Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke mondta. – Próbálunk rájönni, miért ekkora a Mercedes fölénye, egy körön egészen elképesztő a tempójuk” – tette hozzá.