Két koronavírus-fertőzöttet találtak a siófoki kórházban

Látogatási tilalmat rendeltek el.

Látogatási tilalmat rendeltek el a siófoki kórházban, ugyanis az intézmény belgyógyászati osztályán az egyik beteg, illetve egy ápoló koronavírus tesztje pozitív lett, írta közleményében Inczeffy István főigazgató. Az idős beteget átszállították a kaposvári kórház fertőző osztályára, a dolgozó pedig házikaranténba került, emellett megkezdődött a kontaktkutatás is. Lapunk helyi forrásból úgy értesült, hogy egy orvost is teszteltek, akinél még nem lehet tudni, fertőzött-e, illetve több embert is házikaranténba kényszerítettek fertőzés gyanúja miatt.