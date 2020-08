Saját magának is sallert nyomott a kormány

A kormányzati kommunikáció bátorítja a könnyelmű viselkedést, ami segítheti a vírus terjedését.

– A 33 új eset még nem a világvége, valószínűleg nem vezet oda, hogy a kormány ismét elrendeli a szigorításokat – mondta lapunknak Weltner János sebész főorvos, aki a járvány kezdete óta a közösségi médiában napi grafikákon mutatja be a hazai vírushelyzet alakulását. Noha csütörtökön egy helyszíni szemlét és sajtótájékoztatót is szentelt az országos tiszti főorvos a migráció lehetséges járványügyi kockázatainak, a nap koronavírus híre a pápai volt, ahol szerda éjfélig 22 újabb koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. Ehhez jön még további 11 új beazonosított fertőzött az ország más pontjairól. Müller Cecília tájékoztatóján arról beszélt, hogy „tüneteket mutató személy ment közösségbe, emiatt lett hirtelen ennyi fertőzött Pápán”. Ugyan azt nem mondta meg, hogy hol és pontosan mi történt, de úgy tudjuk, egy pápai óvodában és az onnan tíz kilométerre lévő, Pápakovácsiban található idősek otthonában rendeltek el tömeges szűrést. A Portfólió szerdán arról írt, hogy Pápa erzsébetvárosi részének óvodájában rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miután az egyik óvónőnél igazolták a vírus jelenlétét.

Weltner János szerint az új megbetegedések számának megugrása azért is intő jel, mert egyszerre több megyében is nőtt az esetszám. Falus Ferenc egykori tiszti főorvos szerint nehéz megmondani, hogy pontosan mi történik, mert a kormányzat továbbra sem árul el részleteket. Furcsa az is, hogy az országos és a helyi orgánumokban, illetve az állami honlapon megjelenő adatok nincsenek szinkronban. Például a pápai, a soproni fertőzésekről szóló sajtóbeszámolók már a hét elején megjelentek, de a hivatalos országos adatközlésben csak csütörtökön kerültek be. Abban mindkét szakember egyetértett, hogy egyre lazábban viselkednek az emberek. Így a zárt terekben, a közlekedési eszközökön sokan nem viselnek maszkot. Ez a „szabadosság” Falus szerint visszaüthet, föllobbanthatja a járványt. A szakember azt mondta, ezt a viselkedést a kormányzati kommunikáció is bátorítja, amikor azt sugallja: „ha itthon maradsz, nincsen baj, a külföldről érkező veszélyt pedig megfogjuk a határon.” Bár a pápai „rekord” ellenére jóknak mondhatók a hazai számok, a környező országokban egyre több a megbetegedés. 24 óra leforgása alatt Ukrajnában 1318-cal, Romániában 1300-zal nőtt az új esetek száma, Oroszországban pedig 5200-zal. A koronavírus-fertőzések helyi gócpontjai miatt a 380 lengyelországi járás közül 19-ben szigorítanak a járványügyi intézkedéseken, de Németországban, Franciaországban is naponta nő az új esetek száma. A környező országokban zajló folyamatokra egyelőre csak annyit reagált a magyar kormány, hogy Spanyolország kockázatosságát átértékelte a biztonságos zöldről a rizikósnak tekintett sárgára. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter csütörtökön ugyanakkor hangsúlyozta, hogy fokozott óvatosságra van szükség a zöld országokban is. Szerinte nagyobb kockázat nélkül lehet utazni a környező országok közül Szlovákiába, Ausztriába, Szlovéniába, Horvátországba. Beszélt arról, hogy az országbesorolásokkal foglalkozó szerdai kormányülésen Spanyolország mellett más állam átminősítése is szóba került, de egyelőre a kabinet kivár, mert úgy látták, ezekben az államokban nem olyan radikális az emelkedés, mint a spanyoloknál. Közölte azt is, hogy majdnem 5 millió vakcinára kötött le kapacitást a magyar állam. Bár azt nem árulta el, hogy mely cégtől és milyen határidővel szereznék be a vakcinát.