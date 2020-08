Fegyveres ejtett túszokat egy franciaországi bankfiókban

Korábban megindult el, gyorsabb, de a vártnál időigényesebb a gazdaság talpraállása a szigetországban.

Borús időre, de kedvező gazdasági előrejelzésekre ébredt csütörtökön a ködös Albion. A Bank of England friss hivatalos előrejelzése ugyan 9,5 százalékos visszaesést jósol erre az évre, ami az elmúlt száz év legrosszabb teljesítményével érne fel, de ez a szám még mindig alacsonyabb, mint a májusban közzétett 14 százalékos prognózis. A jegybank úgy látja: a gazdasági megélénkülés korábban kezdődött és gyorsabb, mint eredetileg feltételezték, mégis a vártnál tovább tart. 2021 vége előtt nem lehet számítani a Covid-pandémia előtti szinthez való visszatérésre. Természetesen nem sokat lendít a recesszión, hogy a brit metropoliszok városközpontjainak jelenlegi elnéptelenedtek. Gerard Lyons, a Netwealth stratégiai főtanácsadója a The Spectator című hetilapban emlékeztet arra, hogy a londoni központi részei együttesen az Egyesült Királyság gazdasági teljesítményének nyolcadát generálják. Addig, amíg ide nem térnek vissza a dolgozók és velük bizonyos normalitás, nem lehet a helyreállásban reménykedni. Lyons szerint a kormányfőnek a nyilvánosság előtt ki kellene zárnia az elmúlt napokban rebesgetett londoni "visszakaranténozást". Mindeközben különös figyelem fordul a skóciai nagyváros, Aberdeen felé is, ahol egy új járványgóc alakult ki, 54 igazolt megbetegedéssel. Nicola Sturgeon, az autonóm skót kormány feje nyomban elrendelte az aberdeeni kocsmák és éttermek délután 5 órai bezárását. Politikusi találgatások szerint a járvány hirtelen kiújulása mögött az áll, hogy emberek, különösen turisták, egy-egy este több pubban is "hakniztak", egyik szórakozóhelyről a másikba behurcolva a Covid 19-et. A döntései során gyakran a skót függetlenség kivívását szemet előtt tartó Sturgeon, ha mindezekre megfelelő bizonyítékokat találna, akkor vélhetően nem sokat habozna az angliai beutazók kitiltásán Aberdeenből, vagy a tartomány más területeiről. A Skót Nemzeti Párt vezetője egyébként nagyon is egyetértett viszont az angliai gyermekügyi felelősnek azzal a kijelentésével, hogy "ha helyi szinten választani kell a kocsmák vagy az iskolák nyitvatartása mellett, az utóbbinak feltétlenül elsőbbséget kell adni". Nicola Sturgeon állítólagosan "könnyekkel küzdött", amikor látta, milyen mértékben semmibe veszik az emberek a szociális távolságtartás szabályait, amikor aberdeeni kocsmák és szórakozóhelyek előtt álltak sorban a legutóbbi hétvégén. A koronavírustól eltekintve eseménytelen nyári politikai uborkaszezont egy botrány szakította meg: az elmúlt napokban molesztálás gyanújával őrizetbe vettek, majd feltételesen szabadlábra helyeztek egy ötvenes éveiben lévő konzervatív parlamenti képviselőt, aki egy alsóházi alkalmazottat zaklatott. Az üggyel kapcsolatosan két körülmény is megdöbbentette a közvéleményt. Az egyik, hogy a tory parlamenti frakció nem függesztette fel a politikus tagságát, miközben helyeselte az eset rendőrségi kivizsgálását és visszautasított "mindenféle szexuális kihágást". Csak az alsóházi erkölcsi normákkal foglalkozó bizottság és egy független szakértőkből álló grémium dönthet a tagságról és az ajánlást meg kell szavaztatni. Erre legkorábban szeptember 1-je, a parlamenti ülésszak folytatása után kerülhet sor. A másik zavaró tény, hogy a média nem nevezhette meg a botrányba sodródott honatyát, mert ennek súlyos személyiségi jogi következményei lehetnének. Erre csak a vádemelés után kerülhet sor, illetve, ha a megnevezés közérdekűnek minősülne.