Berettyóújfaluban fogták el az orosházi irodaházat kifosztó maszkos betörőbandát (videó)

Egy 19 éves férfit és egy 17 éves fiút is kihallgattak a nyomozók.

Újabb két embert gyanúsított meg a rendőrség a két és fél hónappal ezelőtti Deák téri kettős gyilkosság miatt – írja a 24.hu. Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a portállal közölte, hogy a három letartóztatásban lévő személyen kívül egy 19 éves férfit és egy 17 éves fiút is kihallgattak a nyomozók csoportos garázdaság bűntette miatt. Májusban két 16 és 23 év közötti fiúkból álló tízfős társaság csapott össze egymással Budapesten a belvárosban. Cs. Krisztián többször is megszúrta az egyik fiút akit – miután a földre került – az egyik társa többször fejbe rúgott. A késelő a helyszínről távozó másik férfi után ment és mellkason szúrta. A rendőrök pár percen belül a helyszínre értek, de addigra már többen is elfutottak. A földön talált 16 éves és egy 21 éves fiú olyan súlyos szúrt sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életüket. A tömegverekedés után kilenc embert előállítottak, közülük egy lány kivételével mindenkinél kimutatott valamilyen drogot a gyorsteszt. A gyilkosságokkal gyanúsított Cs. Krisztián, valamint a két bűntársa, J. Marcell és J. Dániel is fogyasztott kábítószert a bűncselekmény előtt. Cs. Krisztiánt több emberen elkövetett emberöléssel, míg két barátját felfegyverkezve elkövetett garázdasággal gyanúsították meg.