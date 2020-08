„Közismert” milliárdost vett őrizetbe a NAV (videó)

Lőszerek és több hektoliternyi pálinka közül, balatoni villájából vitték el a nyomozók az élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost.



Közismert kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonost vettek őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói Debrecenben – tette közzé az adóhatóság a hivatalos Facebook-oldalán . Mint írták, a vállalkozó egy év alatt 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizetett adót, amelynek összege több mint 540 millió forint. A milliárdos üzletemberről a napi.hu azt írta: a NAV által közölt adatok alapján beazonosítható, hogy K. Ferenc vállalkozóról van szó. A férfi jelenleg letartóztatásban van, ügyvédje is gyanúsított. Őket bűnszövetségben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ha bebizonyosodik bűnösségük, akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.

A nyomozók szerint a Kelet-Magyarország egyik meghatározó élelmiszerláncának tulajdonosa még 2017-ben vette fel a 3,6 milliárd forint osztalékot, több gazdasági társaságtól. A letartóztatott férfi az ügyvédje segítségével az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedést, egy arab fedővállalkozást és hivatalos lakcímet, hogy ezekkel a hamis adatokkal elkerülje több mint félmilliárd forintos személyi jövedelemadó befizetését Magyarországon. – A nyomozás azonban kiderítette, hogy a vállalkozó külföldi életvitele csak álca, valójában itthon él, innen irányítja üzleteit, így az adómentességre sem jogosult. A számos élelmiszer-áruház és egy hajdúszoboszlói négycsillagos wellness-szálloda tulajdonosát végül balatoni villájában munkatársaink ébresztették – közölte a hatóság. Az akcióban ingatlanokat zároltak és bankszámlákat foglaltak a nyomozók, a biztosított vagyon értéke már most megközelíti az egymilliárd forintot, de a NAV vizsgálja a további évek milliárdos osztalékfelvételeit is. A vállalkozó vadászházában tartott házkutatás során több doboz engedély nélküli éles lőszert és csaknem ezer liter, tisztázatlan eredetű gyümölcspálinkát is találtak.