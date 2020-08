A járvány második hullámáig a kormány tovább bővítené a távmunka lehetőségét

Az új közműhatósági vezetőtől azt tudakolja Tóth Bertalan MSZP-elnök, hogy – ha már a hivatal a nemzetközi gázárak megfeleződése ellenére az elmúlt hat évben nem érezte szükségét – javasolnának-e lakossági gázárcsökkentést.

Tóth Bertalan MSZP-elnök levelet írt Horváth Péter Jánosnak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) új elnökének, azt tudakolva, nem akar-e javaslatot tenni a kormány részére a földgáz árának csökkentésére – derül ki a szocialista politikus reggeli Facebook-posztjából Új elnöke van a MEKH-nek . Ez az a hatóság, amelynek – sok más mellett – az is feladata, hogy figyelemmel kövesse az energiaárak alakulását, és javaslatot tegyen a kormány részére a lakossági energiaárak alakítására – állapítja meg az ellenzéki honatya. A földgáz nagykereskedelmi tőzsdei ára hosszú ideje 30 forint körül alakul , egy átlagos fogyasztó viszont 101 forintot fizet érte köbméterenként. Talán tudna tenni valamit az új elnök – véli Tóth Bertalan. A hatóság ráadásul egy sajtómegkeresésre nemrég azt közölte: tervezik, hogy szeptemberig kidolgoznak egy javaslatot, mely a szociális és a sávos lakossági energiaárak, valamint az ipari rezsicsökkentés lehetőségét vizsgálja – írja a pártelnök. (A hivatkozott sajtómegkeresés a Népszava július 7-i tudósítása , amit az MSZP-elnök a posztban lapunkat megnevezve ajánl olvasói figyelmébe.) Ideje is egy ilyen indítványnak, hiszen a hivatal 2014 áprilisa óta egyetlen egyszer sem tett javaslatot a lakossági árak mérséklésére, miközben a földgáz nagykereskedelmi ára az elmúlt években a felére csökkent. Sőt, májusban akadt olyan nap is, amikor egy köbméter földgázért kevesebb mint 19 forintot kellett fizetni a közép-európai gáztőzsdén. Ami a lényeg, a csökkenés tartósnak tekinthető – hívja fel a figyelmet Tóth Bertalan. Miért fizettet akkor a kormány az indokoltnál többet a nyugdíjasokkal, a családokkal, a dolgozó vagy éppen munkanélküli emberekkel a gázért? Különösen akkor, amikor a gazdasági válság miatt sok ember jövedelme és jövőbeni helyzete bizonytalanná vált – veti fel. Tóth Bertalan országgyűlési képviselőként és magánemberként is elfogadhatatlannak tartja, hogy a Fidesz-kormány a 30 forintos gázt 101 forintért adja a háztartásoknak. A szocialista politikus kíváncsian várja az új MEKH-elnök, Horváth Péter válaszát. Az ügy kapcsán megjegyzendő: a Fidesz a 2013-2014-es „rezsicsökkentések” óta a hasonló megkeresésekre érdemi magyarázattal nem szolgált. Ehelyett a „rezsicsökkentés” időszakára jellemző, hisztérikus politikai szólamokkal utasítják vissza még csak a kérdésfelvetést is. Eszerint a „szocialisták 15-ször emelték a gázárat” – ami bár valótlan állítás, abban az időszakban nagy átlagban tényleg nőttek a nemzetközi árak –, illetve 2014 óta óvnák a lakosságot a gázár „kiszámíthatatlanságától” (értsd: csökkenésétől). A rezsicsökkentés ellen emelt fideszes propagandavédmű erősségére jellemző, hogy a parlament gazdasági bizottságának kormánypárti többsége július elején nem kevesebb mint 12. alkalommal siklatta ki , hogy akár csak nyílt vitát is folytassanak az MSZP piaci alapú, 30 százalékos gázárcsökkentési javaslatáról. Mivel ettől még a tőzsdei – beszerzési – gáztarifák leesése miatt a hazai gáziparban igen jelentős – évi több százmilliárdra becsülhető – extranyereségek gyűlnek fel, 2018-ban bevallották , hogy ezt a többletet 2016 óta egy „tartalékalapba” gyűjtik. Ebben a tartalékalapban ugyanakkor az elvárhatónál nagyságrendekkel alacsonyabb összegeket mutatnak ki , amit különböző „kiadások” a gázipar saját bevallása szerint is jelentősen apasztanak.