Bemutatták a járványügyi bevetési egységet

Elsődleges feladatuk a fertőzési gócpontok lokalizálása és a vírus továbbterjedésének megakadályozása.

A járványügyi bevetési egység elsődleges feladata a fertőzési gócpontok lokalizálása és a vírus továbbterjedésének megakadályozása – hangzott el az egység pénteki budapesti, sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatóján. Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa közölte: Magyarország ugyan sikeresen védekezett a járvány első szakaszában, ám a járványveszély nem múlt el. A veszélyhelyzet megszüntetése után létrehozták a járványügyi bevetési egységet. Elmondta, hogy az egység feladata az együttműködő szervezetek – a honvédség, a katasztrófavédelem, a tisztiorvosi szolgálat és a mentőszolgálat – munkájának koordinálása és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása. Munkájukat az ügyeleti központ által működtetett értesítési és jelentőrendszer segíti. Az egység jogosult korlátozó intézkedések elrendelésére – tette hozzá. Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság osztályvezetője közölte: elsődleges feladatuk a területi védelmi bizottságok munkájának összehangolása. Az egység rendelkezésére áll a katasztrófavédelem által működtetett mobil labor is.



Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója arról számolt be, hogy a járvány kezdete óta részt vesznek a határátkelőhelyeken a beutazók szűrésében, és több mint 60 ezer mintavételt hajtottak végre a lakosság körében. Emellett részt vesznek a fertőzésgyanús betegek ellátásában, szállításában. Haláchy Enikő, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)főosztályvezetője kiemelte: feladatuk, hogy biztosítsák a szükséges védőfelszereléseket az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi és honvédelmi szervek, valamint az idősotthonok részére. Szabó Pál, az Országos Kórház-főparancsnoki Támogató Törzs képviselője emlékeztetett arra, hogy a veszélyhelyzet megszüntetése után is 92 kórházparancsnok segíti országszerte a járvány elleni védekezést. Ezen felül április végétől 19, kétszáz gondozottnál nagyobb létszámú idősotthonban kezdték meg a munkát intézményparancsnokok. Feladatuk az egészségügyi készletek megóvása, a járványügyi előírások betartásának ellenőrzése. Miklovich János, a honvédség vegyvédelmi zászlóaljának parancsnoka felhívta a figyelmet arra, hogy a zászlóalj olyan speciális alakulat, amelynek a vegyi, biológiai és nukleáris fegyverek elleni védekezés a feladata. Ez azt jelenti, hogy rendelkeznek minden olyan eszközzel, amely a járvány elleni védekezésben is hatékonyan felhasználható. A fertőtlenítő csapatok bárhol, bármikor bevethetők – mondta az ezredes. A tájékoztató után az egység tagjai bemutatták a védekezéshez használt technikai eszközöket.