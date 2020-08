Többségben az elégedetlenek

Röpködnek a több százmilliós bevételek és a több tízmilliós nyereségek azoknál a kormányközeli cégeknél, amelyek irányított pályázatokon jutottak koncesszióhoz.

Mára látszik, hogy érdemes volt átvészelni az országos botrány heteit az akkor kiválasztott trafikosoknak 2013-ban, vagyis hogy csalásgyanús, irányított pályázaton szereztek dohánykoncessziókat. Bár a közel 5300 trafik jövedelmezősége a 2013 előtti időszakhoz képest gyengült, vannak olyan dohányboltok - és jellemzően ezek kerültek kormányközeli kézbe -, amelyek óriási bevételt termelnek, stabil egzisztenciát nyújtva tulajdonosaiknak. A hét évvel ezelőtt első körben kiosztott háromezer koncesszióból nagyjából 1500 volt közvetlenül a Fideszhez, illetve a kormánypárt gazdasági hátországához – Continental Zrt., Tabán Trafik, CBA, Vimpex – köthető. Igazi trafikos családdá avanzsált a korábban a Fidelitast vezető Böröcz László fideszes képviselő rokonsága: testvére öt trafikjogot kapott Szombathelyen. Az Alfa Dohány Bt. a kezdettől a legjövedelmezőbb cégek között volt, 2019-ben az öt trafik már 1,2 milliárd forgalmat bonyolított le és 84 milliós adózott nyereséget termelt. Böröcz feleségének is köze van két trafikkoncesszióhoz, mégpedig Dunakeszin. A Kezew Bt. a többnyire százmillió feletti forgalom ellenére zsinórban mínuszban zárta az utóbbi éveket. 2019-re viszont a 239 milliós árbevételhez azért sikerült egy közel nyolcmilliós nettó nyereséget összehozni. Trafikos famíliának mondható a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát is éveken át kézben tartó Szatmári Kristóf képviselőé is. Az egykori Vállalkozók Pártjából a Fideszbe átnyergelt volt kamarai elnök családjához összesen 11 trafik köthető. Édesanyja, Szatmáriné Jahl Angéla Bagó-ért Bt.-je ugyan csak egy trafikkoncessziót kapott, ám a cég nevétől elütően igazi aranybánya. Az utolsó mérlegadat szerint a 355 milliós bevételből 36 millió forint tiszta profitot termelt, a trafikpályázat óta eltelt évek alatt több mint 100 milliós tiszta nyereséget hozott. A rutinos kereskedőnek ismert Jahl Angéla az üzleti sikerhez elengedhetetlen hatodik érzékkel is rendelkezik: a trafikos céget 2013 januárjában alapította, amikor még nem lehetett tudni, hogy ki nyeri majd a trafikpályázatot. A Bagó-Ért Bt.-nek résztulajdona van a szintén rendkívül jó helyen, Kőbánya kispesti metró végállomásnál is trafikot tartó TörőPex Bt.-ben. A cég tavaly 1 milliárdos forgalma mellé 83 milliós nyereséget söpört be. Ezek után finoman szólva is sajátosnak tűnt, hogy 2014-ben éppen Szatmári Kristóf nyújtotta be a parlamentnek a dohányszektor egészségügyi különadójára vonatkozó javaslatot, amelynek megfizetése alól éppen a dohány kiskereskedők, így többek között a családja maradtak ki. Voltak olyanok is, akik nem is indultak a koncessziós pályázaton, hanem csak később startoltak rá a jól jövedelmező helyeken lévő trafikokra, így a botrányt is megúszták. A jelek szerint ilyen volt a jelenleg súlyos bűncselekményekkel vádolt Simonka György politikus családja is. Simonka – szintén bűnvádi eljárás alá vont - unokahúga a kültagja a Déliker Trade Bt.-nek, amely a nyilvántartások szerint öt dohánykoncessziót birtokol. A cégből gyakorlatilag ömlik a pénz: a forgalma már 2015-re meghaladta a félmilliárdot, 2018-ra pedig 800 millió volt, miközben 42 milliós nettó nyereséget termelt. Még több pénzt hozott a Tabacum Bt., amelyben Simonka - a trafikpályázat idején alig húsz éves - unokaöccse a kültag. A nyilvántartás szerint négy koncessziót birtokló cég forgalma folyamatosan 900 millió feletti volt, és évről-évre 10 és 38 millió közötti adózott nyereséget termelt. Ha nem is rokoni, ám meglehetősen szoros volt a kapcsolat Rogán Antal – volt ötödik kerületi polgármester, ma propagandaminiszter – és a trafikpályázaton az ötödik kerületi koncesszió jó részét besöprő Csetényi Csaba-Krskó Tibor páros között. Túl azon, hogy a kommunikációs célú, milliárdos közbeszerzéseket éveken át zsinórban elnyerte a vállalkozópáros, Csetényi még közvetlen szomszédja is volt az akkor még a pasaréten lakozó Rogánéknak. Bár a duó időközben kiesett a pixisből, vigasztalódhatnak az ötödik kerületi trafikjaikkal. A négy trafikot tulajdonló Szivar Torony City Bt. - ennek beltagja Krskó Tibor - minden évben milliárd feletti forgalmat tudott magáénak 30 és 100 millió közötti adózás utáni nyereséggel. Valamivel kevésbé produktív, ám takaros summát hoz az egy koncessziós Szivartorony River Bt., így 2018-ban 290 milliós árbevétel mellett már 17 millió forintos nyereséget termelt. A közvetlenül Csetényi Csabához köthető, két koncessziót magáénak tudó Szivar Torony Castle Bt. 2018-ban 636 milliós árbevétel mellé 38 milliós üzemi nyereséget termelt.



Hadházy Ákos: "Itt mindent meg lehet csinálni" „Azt szerettem volna megmutatni, hogy nem lehet mindent megcsinálni Magyarországon” – mondta el Hadházy Ákos, aki még szekszárdi fideszes önkormányzati képviselőként egy hangfelvétel nyilvánosságra hozásával bizonyította, hogy pártvonalon döntenek a koncessziókról. A mára már független országgyűlési képviselő szerint „pont az ellenkezője lett annak", amit akart. - A trafikügy volt az első olyan eset, amivel azt sikerült bebizonyítani, hogy itt mindent meg lehet csinálni - mondta. A város akkori fideszes polgármestere, Horváth István is hallható a hanganyagon, amely szerint egy listáról választották ki, ki nyerhet. „A lényeg, hogy elkötelezett jobboldalinak kell lenni” – adta meg a megbeszélés alaphangját Horváth, így ennek szellemében saját húga is kapott trafikot később. Bár később a fideszesek által leokézott személyek kaptak trafikot, a Polt Péter vezette ügyészség, mint sok más Fideszhez kötődő korrupciós ügyben, megszüntette a nyomozást. „Azt láttam, hogy az egésznek semmiféle következménye nem lett, az ügyben részt vettek továbbra is vígan politizáltak, politizálnak máig, az egyetlen látható „eredmény” az volt, hogy a Fidesz éppen a trafiktörvény miatt jelentősen megnehezítette újságíróknak, politikusoknak, hogy hozzáférjenek a közadatokhoz.” - vallotta meg Hadházy.



Dohánynagyker: unortodox üzlet, valós milliárdok

Monopoljoga van a trafikok áruval való ellátására a 2015-ben létrehozott Országos Dohányboltellátó (ODBE) Kft.-nek. A feladatra pályáztatás nélkül kiválasztott vállalkozás egyben élő cáfolata a trafikrendszert övező kormányzati propagandának, hiszen a dohánytermékek trafikokba száműzése egyáltalán nem csökkentette az egészségkárosító dohányzást. A cég forgalma tempósan nőtt, a kezdeti, 516 milliárdról tavaly 671 milliárdra, a nettó nyeresége 3,3-ról 4,4 milliárdra. A cégnek két tulajdonosa van, a British American Tobacco (BAT) és egy hódmezővásárelyi dohánycég, a Tabán Trafik. A fő tulajdonos az utóbbi vállalkozás. Valószínűleg nem elválasztható a dohánynagyker létrehozásától – illetve a BAT és a Fidesz egymásra találásának a tanúsága –, hogy az ODBE gründolásával egyidőben a BAT felügyelőbizottsági tagja lett Lánczi Tamás politológus. Az nem világos, hogy értene a dohánykereskedelemhez, ám Lánczi Habony Árpád miniszterelnöki főtanácsadó jobbkezeként is ismert. Az ODBE-ben is feltünedeznek érdekes figurák, így a Simicska Lajos fő bizalmasának számító - ennek megfelelően Simicska bukása után egy időre mellőzött - Németh Lászlóné volt fejlesztési miniszter nemrégiben a cég felügyelő bizottsági tagjaként bukkant fel. A cég egyik vezetőségi tagja Fodor Sándor, aki korábban az ODBE szóvivőjeként nyilatkozott. Őt a cégbíróság nemrégiben eltiltotta a cégvezetéstől, 2020 végéig. A pontos ok nem ismert, ám a harmincas éveinek elejét taposó szakember mögött már változatos vállalkozói múlt van, több cégét kényszertörölte a bíróság.

Piaci mozgások, új szerződések

Nem mindenkinek lett aranybánya a trafiküzlet, a kezdeti viszonyokhoz képest az üzemeltetői kör negyede-ötöde kicserélődött. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. lapunknak küldött tájékoztatójából kiderül: a trafikrendszer 2013 júliusi indulása óta 983 koncessziós szerződés szűnt meg, azaz durván a trafikok ötöde. Ugyanakkor az ismételt pályáztatások nyomán 838 új koncessziós szerződés is született. Az eltűnő és újjászülető trafikok területi eloszlása nem ismert, ám valószínűsíthető, hogy az erősebb vásárlóerejű fővárosi és nyugati határ menti területek trafikjai kevésbé, míg az északi és keleti országrészen lévő dohányboltok üzemeltetői nagyobb arányban cseréltek gazdát. A meglévő trafikosok termelékenységét hivatott bebiztosítani, hogy míg eleinte minden 2000 lakosra volt kiadható egy koncesszió, addig ez előbb 3000-re, majd tavaly decemberben négyezer főre nőtt. Szintén komoly, színfalak mögötti lobbiharcra utal, hogy eleinte a hipermarketekben is lehetett koncessziókat kapni. Ennek nyomán például az Auchan áruházak zömében éppen az akkori felcsúti alpolgármesterhez (Mészáros László azóta már a település polgármestere lett) köthető érdekeltségek kaptak dohányboltot. Később a kormány meghajolt az utcai trafikoshálózatokat részben markában tartó néhány nagyobb szereplő lobbierejének, és kitiltották a hipermarketekből a dohányárukat. A távozásra kényszerített - szintén kormányközeli - trafikosoknak csak az egyik szeme sírhatott: amíg üzemeltek, irgalmatlan, több százmilliós forgalmat bonyolítottak le, sokszor üzleteként.