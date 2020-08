Hamilton volt a második szabadedzés legjobbja Silverstone-ban

Bertók Róbertet nevezték ki a válogatott szövetségi kapitányának.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) elnöksége Bertók Róbertet nevezte ki a válogatott szövetségi kapitányának. Bajkai István, a MÖSZ elnöke az M1-en beszélt a késő estébe nyúló csütörtöki ülésen történtekről. Elmondta, hogy három pályázat érkezett a kapitányi posztra, s ezek közül a szakma egyhangúlag Bertókét támogatta, ezért ezzel kapcsolatban nem volt vita a megbeszélésen. Az elnök szerint az új szakvezetőnek most elsődlegesen a tokiói olimpiára kell koncentrálnia, a szövetség ugyanis bízik abban, hogy Gálos Roland mellett lesz más is, aki kvótát tud szerezni a jövő nyárra halasztott nyári játékokra. Ugyanakkor a kapitányi pályázat egyik legfontosabb eleme az utánpótlással kapcsolatos tervek voltak, a szakvezetőnek ezen a területen is komoly feladatai lesznek a jövőben. Az elnökségi ülésen derült ki, hogy Erdei Zsolt korábbi elnök lemondott szakmai társelnöki pozíciójáról. Bajkai István a műsorban elmondta, hogy váratlanul érte az amatőrök és a profik között is világbajnok korábbi öklöző döntése, mivel július közepén még személyesen tárgyalt vele arról, hogy milyen feladatok várnak rájuk a jövőben és mik a terveik. A MÖSZ első embere ugyanakkor reményének adott hangot, hogy Erdei csak erről a pozícióról mondott le és számíthatnak rá a későbbiekben, mint ahogy az eddigi szakvezető, ifjabb Balzsay Károly szakmai tudásával és munkájával is számolnak és szerinte az olimpia bajnok Kovács Istvánra is szüksége van a sportágnak.